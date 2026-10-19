به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، تصمیم به لغو مرخصی نظامیان این رژیم گرفته و اینکه در روز انتخابات مقررات منع رفت و آمد اعمال کند.

این در حالی که ارتش اشغالگر از بیم تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا حملاتی که با هدف تأثیرگذاری بر رأی‌گیری انجام می‌شود، سطح هشدار خود را به بالاترین درجه افزایش داده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این تصمیم پس از نشست ارزیابی امنیتی و احتمال انجام حملات در روز رای گیری اتخاذ شده است.

به گزارش این رسانه صهیونیستی، ارتش این رژیم اقدامات اقداماتی را در جبهه های غزه، لبنان، سوریه و مرز فلسطین اشغالی با اردن به اجرا درآورده است.

از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد: ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، در پی برگزاری نشست ارزیابی وضعیت امنیتی و در چارچوب آمادگی برای انتخابات کنست، دستور افزایش سطح آماده باش نظامیان در تمامی جبهه‌ها را صادر کرد.

بر اساس تصمیم زامیر، از روز پنجشنبه آینده خروج نظامیان از تمامی پایگاه‌ها و یگان‌های ارتش ممنوع و مرخصی آنان متوقف خواهد شد.

در کرانه باختری نیز یک فرماندهی تیپ اضافی به منطقه میان کرانه باختری و قدس اشغالی اعزام می‌شود و حضور نیروها در قدس و در امتداد حصار امنیتی افزایش خواهد یافت.

در سایر جبهه‌ها نیز نیروهای اضافی در حالت آماده‌باش زمینی، هوایی و دریایی قرار خواهند گرفت تا در صورت بروز هرگونه تحول امنیتی وارد عمل شوند.

رئیس ستاد ارتش همچنین دستور داده است حضور فرماندهان ارشد در اتاق‌های عملیات، مقرها و یگان‌ها افزایش یابد تا سطح آمادگی و توان عملیاتی نیروها در دوره انتخابات حفظ شود.

رسانه‌های عبری اعلام کردند این تدابیر از روز پنجشنبه و در آستانه انتخابات کنست اجرایی خواهد شد.