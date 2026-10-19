نیمه اول بازی پرسپولیس و مس شهربابک با یک اخراج و یک گل

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال مس شهربابک و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه از هفته نهم لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک برگزار شد که نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس همراه بود. تیوی بیفوما (۳۳) برای پرسپولیس گل زد.

ترکیب مس شهربابک:

آیدین قویدل، محمدرضا رئوفی، محسن طرحانی، مهدی محمدی، محمدجواد پورعوض، پوریا غلامی، زبیر نیک‌نفس(۳۷ -علیرضا عنایت زاده)، مجید تاجیک، علیرضا ولی‌زاده و مجتبی هاشمی‌نسب و عارف قزل.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مجید عیدی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور

شروع پرسپولیس با گل آفساید

بازی دو تیم در حالی آغاز شد که وزش باد محسوس بود اما باز هم مانع حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه برای تماشایس نخستین حضور پرسپولیس در شهربابک نشد. پرسپولیس که امروز از پیراهن سفیدرنگ خود استفاده می کرد مطابق انتظار بازی را تهاجمی شروع کرد تا اولین حمله آنها توسط محمد خدابنده لو با پاس عمقی به علی علیپور شکل بگیرد و مهاجم پرسپولیس توپ را به تور دروازه قویدل بچسباند اما کمک داور اعلام آفساید کرد که VARهم ان را تایید کرد تا گل زودهنگام میهمان مردود اعلام شود.

بازی کم نقص هافبک های پرسپولیس باعث شد تا میزبان نارنجی‌پوش فشار زیادی را در ۱۰ دقیقه ابتدایی تجربه کند. کارهای ترکیبی محبی با خدابنده لو و پورعلی باعقث شد تا مدافعان مس در نهمین دقیقه از بازی بار دیگر تحت فشار قرار بگیرند تا محبی با شوت فنی خود از روی خط محوطه جریمه دروازه مس را تهدید کند که این توپ با اختلاف از بالای دروازه میزبان به بیرون رفت.

ضدحمله تاکتیک میزبان شد

فشار همه حانبه پرسپولیس در جریان نیمه اول با دفاه چندلایه مسی ها همراه بود. نارنجی ها هر بار توپ را از پرسپولیس می گرفتند تصمیم به ایجاد ضدحمله سرعتی می گرفتند که همین موضوع باعث شد تا ولی زاده در دقیقه ۱۴ در موقعیت تک به تک با نیازمند قرار بگیرد اما شوت او به راحتی توسط نیازمند مهار شد تا تارتار با شوک ضدحمله تاثیرگذار حریف روبرو نشود.

اخراج تاوان یک اشتباه بچگانه!

محسن طرحانی مدافع مس شهربابک در دقیقه ۱۷ برای دفع توپ خطای هند واضحی را انجام داد که با ورود VAR و بازبینی صحنه توسط کوپال ناظمی با کارت قرمز از زمین اخراج شد تا مسی ها به خاطر بک اشتباه فردی، ۱۰ نفره شود.

پرسپ.لیس پس از این اخراج، فشار خود برای زدن گل اول در نیمه نخست بیش از پیش کرد اما لایه های پرفشار دفاعی مس و استفاده از ضدحمله جزو دستورات تاکتیکی میزبان بود تا حمله های میهمان را خنثی کند. تاکتیکی که به خوبی جواب داد و مس توانست در دقیقه ۳۰ حمله ای خطرناک روی دروازه پرسپولیس ایجاد کند تا مدافعان میهمان را به زحمت بیندازد.

پرسپولیس دقیقا پس از حمله مس و خروج آنها از حالت کاملا دفاعی از فرصت حمله استفاده کرد. ارونوف با سانتر عمقی خود توانست علیپور را در محوطه جریمه مس صاحب موقعیت کند و کاپیتان امروز پرسپولیس آن را به محبی برساند که شوت او را قویدل دفع کند.

دو تیر و یک تور برای پرسپولیس

با این حال حمله های پردامنه پرسپولیس ادامه داشت تا اینکه شاگردان مهدی تارتار در دقیقه ۳۳ روی پاس عمقی زیبای ارونوف به بیفوما و ضربه تمام کننده این بازیکن توانستند گل نخست مسابقه را به ثمر برسانند.

پرسپولیس پس از گلزنی هم دست از حمله برنداشت. پاس های عمقی و ارسال های تند و تیز باعث شد تا مسی ها لحظه های پر فشاری را در دقایق پایانی نیمه اول تجربه کنند. ارونوف در دقیقه 38 روی نبوغ فردی و پاس کم نقص محبی توانست شوت فنی به چارچوب دروازه مس بزند که حاصلش برخورد توپ با تیر دروازه بود تا پرسپولیس از زدن گل دوم در این دقیقه محروم بماند. سفغیدپوشان پرسپولیس در دقیقه 41 بار دیگر روی پاس عمقی بیفوما به علیپور یک موقعیت گل دیگر ساخت که شوت این مهاجم با دفع قویدل به تیر اصابت کرد و باز هم گل نشد.