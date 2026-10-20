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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

اجرای ۳۶.۵ کیلومتر خط انتقال آب در خراسان جنوبی

اجرای ۳۶.۵ کیلومتر خط انتقال آب در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای ۳۶.۵ کیلومتر خط انتقال آب، حفر ۶ حلقه چاه و تجهیز هشت حلقه چاه در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی پیش از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در خراسان جنوبی اظهار کرد: از مجموع خطوط انتقال آب اجراشده در استان، ۱۳.۴ کیلومتر مربوط به مناطق شهری و ۲۳.۱ کیلومتر مربوط به مناطق روستایی است.

وی افزود: در راستای تأمین منابع آب، ۶ حلقه چاه شامل یک حلقه در مناطق شهری و پنج حلقه در مناطق روستایی حفر شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین عملیات تجهیز ۸ حلقه چاه شامل سه حلقه چاه شهری و پنج حلقه چاه روستایی انجام شده است.

توکلی، احداث و راه‌اندازی یک ایستگاه پمپاژ در مناطق روستایی را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه آبرسانی عنوان کرد.

وی با تأکید بر تداوم توسعه زیرساخت‌های انتقال و تأمین آب در استان، هدف از این اقدامات را ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری آبرسانی به شهروندان و روستاییان خراسان جنوبی دانست.

کد مطلب 6983719

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