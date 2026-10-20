مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا پایان هفته جاری، جو استان ناپایدار خواهد بود و آسمان غالب مناطق ابری و مه‌آلود همراه با وزش باد و هوای خنک و بارش باران ریزه، به‌ویژه در نوار شرقی و مناطق مرکزی و شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در طی این مدت شاهد بارش باران به‌صورت رگبار و رعدوبرق خواهیم بود که بارش‌ها عمدتاً در ساعات بعدازظهر و شب و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۹ و ۳۰ مهر) در مناطق مرکزی و جنوبی و در روزهای پایانی هفته برای نیمه شمالی استان انتظار می‌رود. بارش در ارتفاعات کوه سبلان به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل با توجه به ماهیت بارش‌های رگباری، احتمال وقوع سیلاب‌های موقتی و محلی و اصابت صاعقه در مناطق مستعد دور از انتظار نیست. همچنین به دلیل رخداد مه در ساعات اولیه صبح، احتمال اختلال موقتی در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل وجود دارد. از این‌رو، توجه به توصیه‌های هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۲۵) تأکید می‌گردد.