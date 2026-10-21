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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

تسهیل تأمین مالی تجهیز چاه‌های کشاورزی یزد به پنل‌های خورشیدی

تسهیل تأمین مالی تجهیز چاه‌های کشاورزی یزد به پنل‌های خورشیدی

یزد- معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از پیگیری تسریع در تجهیز چاه‌های کشاورزی به پنل‌های خورشیدی با همکاری بنیادهای علوی و برکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های پاک در بخش کشاورزی اظهار کرد: تجهیز چاه‌های کشاورزی به سامانه‌های خورشیدی، علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه برق، به کاهش خسارات ناشی از قطعی برق به باغ‌ها و اراضی کشاورزی و پایداری تولید کمک می‌کند.

وی افزود: تسهیل پرداخت تسهیلات، شناسایی کشاورزان واجد شرایط و هدایت هدفمند اعتبارات حمایتی از اولویت‌های این سازمان برای پیشبرد طرح است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: در این راستا، وضعیت اجرایی و پرونده‌های تسهیلاتی متقاضیان در شهرستان‌های هدف، به‌ویژه خاتم و بهاباد، بررسی و راهکارهایی برای تأمین ۲۰ درصد آورده متقاضیان و تسریع در معرفی پرونده‌ها به مجریان طرح پیش‌بینی شده است.

طاقه‌باف خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت اعتباری بنیاد برکت و بنیاد علوی و تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند روند اجرای طرح و مشارکت کشاورزان را تسریع کند.

کد مطلب 6985343

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