به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های پاک در بخش کشاورزی اظهار کرد: تجهیز چاه‌های کشاورزی به سامانه‌های خورشیدی، علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه برق، به کاهش خسارات ناشی از قطعی برق به باغ‌ها و اراضی کشاورزی و پایداری تولید کمک می‌کند.

وی افزود: تسهیل پرداخت تسهیلات، شناسایی کشاورزان واجد شرایط و هدایت هدفمند اعتبارات حمایتی از اولویت‌های این سازمان برای پیشبرد طرح است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: در این راستا، وضعیت اجرایی و پرونده‌های تسهیلاتی متقاضیان در شهرستان‌های هدف، به‌ویژه خاتم و بهاباد، بررسی و راهکارهایی برای تأمین ۲۰ درصد آورده متقاضیان و تسریع در معرفی پرونده‌ها به مجریان طرح پیش‌بینی شده است.

طاقه‌باف خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت اعتباری بنیاد برکت و بنیاد علوی و تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند روند اجرای طرح و مشارکت کشاورزان را تسریع کند.