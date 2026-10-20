به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید محی‌الدین جعفری در نشستی با مهدی احمدخان‌بیگی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در مدیریت اکتشاف، بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تبدیل برنامه‌های فناورانه به راهکارهای عملیاتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحول دیجیتال در فعالیت‌های اکتشافی فراتر از استفاده از نرم‌افزارهای جدید و مکانیزه‌کردن فرایندهای موجود است، افزود: هدف اصلی از این تحول، بهبود تصمیم‌گیری‌های فنی، کاهش ریسک و افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های اکتشافی است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، حجم گسترده داده‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و حفاری را ظرفیتی مهم برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی دانست و تصریح کرد: مدیریت، یکپارچه‌سازی، پردازش و تفسیر هوشمند داده‌ها در آینده فعالیت‌های اکتشافی اهمیت فزاینده‌ای دارد و فناوری‌هایی مانند یادگیری ماشین و تحلیل پیشرفته داده‌ها می‌توانند به شناسایی دقیق‌تر ساختارهای زیرسطحی، کاهش ریسک حفاری و بهبود بهره‌وری کمک کنند.

جعفری با تأکید بر ضرورت ارتباط هدفمند میان صنعت نفت و شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: برای بهره‌گیری مؤثر از توان شرکت‌های فناور، ابتدا باید نیازهای مدیریت اکتشاف به مسائل مشخص، اولویت‌دار و قابل پیگیری تبدیل شوند تا متناسب با هر نیاز، راهکارها و شرکت‌های توانمند شناسایی شوند.

وی بررسی زمینه‌های برگزاری رویداد مشترک عرضه و تقاضای فناوری را فرصتی برای ارتباط مستقیم شرکت‌های دانش‌بنیان با مسائل تخصصی مدیریت اکتشاف دانست و گفت: اثربخشی این رویداد به شفاف‌سازی نیازهای فناورانه و فراهم‌کردن زمینه ارائه راهکارهای تخصصی از سوی شرکت‌ها در تعامل با کارشناسان صنعت نفت وابسته است.

نیازهای مدیریت اکتشاف به فرصت‌های همکاری فناورانه تبدیل می‌شود

مهدی احمدخان‌بیگی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های مسئله‌محور میان صنعت نفت و شرکت‌های فناور تصریح کرد: ارزش افزوده پارک زمانی محقق می‌شود که مسائل واقعی صنعت شناسایی و به فرصت‌های مشخص برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، پردازش داده‌های حجیم، نرم‌افزارهای تخصصی، مدل‌سازی، تجهیزات هوشمند و فناوری‌های مرتبط با علوم زمین افزود: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها به ایجاد ارتباط مستقیم میان نیازهای صنعت و عرضه‌کنندگان فناوری وابسته است.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، احصا و اولویت‌بندی نیازهای فناورانه مدیریت اکتشاف را نقطه آغاز همکاری هدفمند دو مجموعه دانست و بیان کرد: پس از شناسایی و صورت‌بندی مسائل اولویت‌دار، پارک می‌تواند با بررسی ظرفیت‌های موجود، شرکت‌های دارای دانش فنی و توان اجرایی مرتبط را شناسایی و معرفی کند.

احمدخان‌بیگی با اشاره به امکان برگزاری رویداد مشترک عرضه و تقاضای فناوری تصریح کرد: هدف از این رویداد نباید فقط ارائه توانمندی شرکت‌ها باشد، بلکه باید نیازهای واقعی مدیریت اکتشاف به‌روشنی مطرح شود و شرکت‌های فناور نیز فرصت ارائه راهکارها و گفت‌وگو با متخصصان صنعت نفت را داشته باشند.

وی افزود: خروجی مطلوب این فرایند، شناسایی راهکارهای قابل پیگیری، فراهم‌شدن زمینه همکاری‌های تخصصی و توسعه فناوری‌های مورد نیاز و در صورت احراز شرایط فنی و اجرایی، تعریف طرح‌های مشترک است.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با تأکید بر ضرورت انطباق راهکارهای فناورانه با نیازهای عملیاتی صنعت نفت گفت: برخورداری از دانش فنی به‌تنهایی برای شکل‌گیری همکاری مؤثر کافی نیست و شرکت‌ها باید توانایی انطباق فناوری‌های خود با داده‌ها، استانداردها و الزام‌های عملیاتی صنعت نفت را نیز داشته باشند.

احمدخان‌بیگی ادامه داد: پارک می‌تواند با شناسایی و معرفی شرکت‌های توانمند و تسهیل گفت‌وگوی تخصصی میان صاحبان مسئله و صاحبان فناوری، زمینه ارزیابی راهکارها، تکمیل ایده‌های فناورانه و تبدیل آن‌ها به طرح‌های کاربردی را فراهم کند.

در این نشست، زمینه‌های همکاری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با محوریت احصا و اولویت‌بندی نیازهای فناورانه، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی و تحول دیجیتال و شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند بررسی شد. همچنین، امکان طراحی و برگزاری رویداد مشترک عرضه و تقاضای فناوری با هدف معرفی چالش‌های تخصصی مدیریت اکتشاف و شناسایی راهکارهای متناسب با نیازهای این حوزه مورد بحث قرار گرفت.