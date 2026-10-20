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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

دادستان یزد: بسیج نماد امیدآفرینی و تحول‌خواهی است

دادستان یزد: بسیج نماد امیدآفرینی و تحول‌خواهی است

یزد- دادستان مرکز استان یزد، امیدآفرینی، روشنگری و حل مشکلات مردم را از شاخصه‌های تفکر بسیجی دانست و بر نقش بسیج در مقابله با انفعال و تقویت اعتماد اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور در نشست بسیج حقوقدانان استان با اشاره به نقش بسیج در مقابله با ظلم و ایجاد امید در جامعه اظهار کرد: حرکت بسیجی با شکستن فضای ناامیدی، افق روشنی پیش روی مردم ترسیم می‌کند.

وی تحول‌خواهی را از ویژگی‌های تفکر بسیجی برشمرد و افزود: بسیجی در هر جایگاه و مسئولیتی، با روحیه مسئولیت‌پذیری برای حل مشکلات و گره‌گشایی از امور مردم تلاش می‌کند.

دادستان مرکز استان یزد با تأکید بر ضرورت تبیین و روشنگری در شرایط کنونی گفت: بسیجیان نباید در برابر شبهات و مطالب منتشرشده در فضای مجازی و واقعی منفعل باشند، بلکه باید با آگاهی و شناخت، در برابر فضای غبارآلود روشنگری کنند.

حسن‌پور همچنین با اشاره به جنگ ترکیبی و هجمه‌های چندلایه رسانه‌ای، امیدآفرینی و تبیین درست مسائل را از ضرورت‌های امروز دانست و بر تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.

کد مطلب 6984163

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