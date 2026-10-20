به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور در نشست بسیج حقوقدانان استان با اشاره به نقش بسیج در مقابله با ظلم و ایجاد امید در جامعه اظهار کرد: حرکت بسیجی با شکستن فضای ناامیدی، افق روشنی پیش روی مردم ترسیم می‌کند.

وی تحول‌خواهی را از ویژگی‌های تفکر بسیجی برشمرد و افزود: بسیجی در هر جایگاه و مسئولیتی، با روحیه مسئولیت‌پذیری برای حل مشکلات و گره‌گشایی از امور مردم تلاش می‌کند.

دادستان مرکز استان یزد با تأکید بر ضرورت تبیین و روشنگری در شرایط کنونی گفت: بسیجیان نباید در برابر شبهات و مطالب منتشرشده در فضای مجازی و واقعی منفعل باشند، بلکه باید با آگاهی و شناخت، در برابر فضای غبارآلود روشنگری کنند.

حسن‌پور همچنین با اشاره به جنگ ترکیبی و هجمه‌های چندلایه رسانه‌ای، امیدآفرینی و تبیین درست مسائل را از ضرورت‌های امروز دانست و بر تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.