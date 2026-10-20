به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب امروز سه‌شنبه از شهرک زوطر غربی در جنوب لبنان دیدن کرد.

همزمان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و اشغال دهها روستا در این منطقه، نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب در چارچوب سفر به جنوب لبنان از شهرک زوطر غربی دیدن کرد.

حنین السید وزیر امور اجتماعی لبنان، نبیل فهمی را در این بازدید همراهی کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب از پایگاه الزهرانی ارتش لبنان در این منطقه و کلیسای «سیده البشاره» در زوطر غربی دیدن کرد.

وی در سخنانی در این کلیسا آنچه در جنوب لبنان روی می‌دهد را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

فهمی همچنین گفت: طرف‌های عربی برای فشار آوردن بر اسرائیل تلاش می‌کنند زیرا به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می‌دهد.