قیمت LNG آسیا از ۳۰ دلار گذشت؛ نگرانی اروپا از تأمین گاز زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نقدی گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسید؛ تحولی که رقابت میان خریداران آسیایی و اروپایی برای تأمین محموله‌های موجود را تشدید می‌کند.

بر اساس گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده، قیمت نقدی LNG آسیا روز دوشنبه به حدود ۳۰٫۴ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) رسید. این افزایش در شرایطی رخ داد که نگرانی‌ها درباره امنیت حمل‌ونقل دریایی و احتمال اختلال بیشتر در عرضه جهانی گاز بالا گرفته است.

گزارش بلومبرگ به حمله گزارش‌شده به یک کشتی حامل LNG در نزدیکی یمن اشاره می‌کند؛ رخدادی که بر نگرانی‌های بازار درباره امنیت مسیرهای دریایی انتقال انرژی افزوده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در حمل‌ونقل یا کاهش عرضه می‌تواند دسترسی خریداران به محموله‌های LNG را دشوارتر کند و قیمت‌ها را افزایش دهد.

از سوی دیگر، اختلال در صادرات گاز قطر و محدودیت‌های مرتبط با جنگ و تردد در تنگه هرمز، بازار جهانی LNG را با فشار عرضه مواجه کرده است. قطر یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان به شمار می‌رود و هرگونه وقفه در صادرات این کشور می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضا در بازارهای بین‌المللی اثر بگذارد.

هم‌زمان، نزدیک‌شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی بر نگرانی‌ها درباره تأمین گاز افزوده است. کشورهای اروپایی در ماه‌های سرد سال برای تأمین گرمایش و نیاز صنایع به گاز بیشتری احتیاج دارند و در صورت کاهش عرضه یا افزایش تقاضا در آسیا، رقابت میان دو منطقه برای جذب محموله‌های موجود تشدید می‌شود.

وضعیت ذخایر گاز اروپا نیز یکی از عوامل اثرگذار بر حساسیت بازار است. طبق ارقام مطرح‌شده در گزارش، سطح ذخایر گاز اروپا حدود ۷۵ درصد ظرفیت بوده که پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله حدود ۸۹ درصدی برای این مقطع از سال است. پایین‌تر بودن ذخایر از میانگین معمول، حاشیه اطمینان اروپا را در برابر سرمای زمستان یا اختلال احتمالی در عرضه کاهش می‌دهد.

به این ترتیب، افزایش قیمت نقدی LNG آسیا نشان می‌دهد که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، امنیت مسیرهای دریایی، وضعیت صادرات تولیدکنندگان بزرگ و سطح ذخایر اروپا به‌طور هم‌زمان بر بازار گاز اثر می‌گذارند. تداوم این شرایط می‌تواند هزینه تأمین گاز را برای خریداران افزایش دهد؛ هرچند مسیر آتی قیمت‌ها به میزان اختلال واقعی در عرضه، شدت تقاضای زمستانی و امکان جایگزینی محموله‌ها بستگی خواهد داشت.