به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، با تشریح برنامه‌های این مناسبت گفت: ترویج فرهنگ استکبارستیزی، تقویت وحدت ملی و افزایش مشارکت مردمی از اهداف اصلی راهپیمایی امسال است.

وی با بیان اینکه مراسم ۱۳ آبان باید جلوه‌ای از همبستگی و انسجام ملی باشد، افزود: حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در این راهپیمایی اهمیت دارد و شعار محوری این روز نیز در سطح کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ناصر، آگاه‌سازی جامعه نسبت به تحولات منطقه‌ای و آنچه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران، غزه و لبنان خواند را از دیگر محورهای برنامه‌های امسال دانست و گفت: تبیین آسیب‌های واردشده به زنان، کودکان، دانش‌آموزان و دیگر اقشار در جریان این درگیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت دانش‌آموزان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان در مراسم امسال تصریح کرد: آموزش‌وپرورش باید با ظرفیت بیشتری وارد میدان شود و دانش‌آموزان در بخش‌هایی مانند قرائت قرآن، اجرای سرود، شعارگویی، شعرخوانی، دکلمه و مداحی‌های حماسی نقش‌آفرینی کنند.

وی همکاری میان آموزش‌وپرورش، بسیج دانش‌آموزی، بسیج دانشجویی، سازمان دانش‌آموزی و تشکل‌های دانش‌آموزی را ضروری دانست و افزود: توانمندی‌های فرهنگی و هنری نسل جوان باید شناسایی و در اجرای برنامه‌های راهپیمایی به کار گرفته شود.

ناصر همچنین بر لزوم تقویت فعالیت‌های آموزشی و تبیینی برای آشنایی نسل نوجوان و جوان با پیشینه تاریخی استکبارستیزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، بسیج و حوزه‌های علمیه باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای فضاسازی شهری متناسب با مناسبت ۱۳ آبان خبر داد و اظهار کرد: نصب بنرهای آموزشی و تبیینی و استفاده از تصاویر شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، در مسیر راهپیمایی با همکاری آموزش‌وپرورش، بنیاد شهید و شهرداری دنبال می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به تمهیدات اجرایی مراسم افزود: هماهنگی با دستگاه‌های مسئول برای مدیریت ترافیک، تأمین امنیت و برقراری نظم در مسیر راهپیمایی در حال انجام است تا مراسم با شرایط مناسب برگزار شود.

ناصر با بیان اینکه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در زنجان ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه از چهارراه امیرکبیر آغاز می‌شود و تا میدان انقلاب ادامه خواهد داشت، گفت: راهپیمایی امسال با حضور گسترده مردم، پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را منتقل خواهد کرد.