به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی در تشریح جزئیات اجرای این طرح اظهار کرد: در پی دیدارهای مردمی و با هدف رسیدگی به مطالبات شهروندان، طرح ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی محله‌محور با محوریت افزایش احساس امنیت عمومی، برخورد قانونی با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم‌خیز و دستگیری سارقان و اراذل و اوباش در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با دستگاه قضایی، تیم‌هایی از پلیس‌های تخصصی، کلانتری‌ها، پلیس راهور و یگان‌های عملیاتی پس از شناسایی نقاط جرم‌خیز، بامداد ۲۸ مهرماه به محله هادی‌آباد اعزام شدند و عملیات پاک‌سازی را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: در جریان اجرای طرح، ۲۱ سارق، ۱۸ معتاد متجاهر و ۹ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند که در مجموع شمار دستگیرشدگان به ۴۸ نفر رسید.

طرهانی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعداد زیادی آلات و ادوات توزین و مصرف مواد مخدر کشف شد.

وی همچنین از انهدام چهار باند موبایل‌قاپی و کشف ۲۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی در جریان این عملیات خبر داد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اقدامات پلیس راهور در این طرح گفت: در راستای مقابله با تخلفات و قانون‌گریزی در معابر عمومی، ۲۵۰ مورد اعمال قانون انجام شد و ۲۳ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و ۹ دستگاه خودروی متخلف و فاقد مدارک نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

این مقام انتظامی از دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش و محکومان متواری نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ۸۷ قبضه سلاح سرد، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۳۰ فشنگ کشف شد.

طرهانی در پایان تأکید کرد: پلیس با تمام توان و با همکاری مردم و دستگاه قضایی، تأمین نظم و امنیت عمومی، ایجاد آرامش برای شهروندان و پاک‌سازی مناطق آلوده و جرم‌خیز را دنبال می‌کند و اجرای چنین طرح‌هایی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.