بازدید سرزده از عملکرد اکیپ واکسیناسیون دامپزشکی روانسر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیدی‌فر، به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی روانسر، عصر سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در بازدیدی سرزده، روند فعالیت اکیپ مایه‌کوبی شهرستان را ارزیابی کرد.

این بازدید با هدف بررسی کیفیت اجرای برنامه‌های واکسیناسیون و اطمینان از رعایت ضوابط فنی و بهداشتی در عملیات پیشگیری از بیماری‌های دام و طیور انجام شد.

در جریان این بازدید، از تلاش‌های اعضای اکیپ مایه‌کوبی روانسر قدردانی شد و عملکرد آنان با توجه به اهمیت واکسیناسیون در کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی مورد بررسی قرار گرفت.

رعایت زنجیره سرد فرآورده‌های بیولوژیک از جمله مواردی بود که در این بازدید به‌دقت کنترل شد. همچنین سلامت سرنگ‌ها و تجهیزات مورد استفاده در عملیات مایه‌کوبی بررسی و نکات فنی لازم به اعضای اکیپ یادآوری شد.

امیدی‌فر با تأکید بر اهمیت اجرای به‌موقع برنامه‌های واکسیناسیون اظهار کرد: واکسیناسیون به‌موقع و رعایت اصول بهداشتی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌های دامی و حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.

رئیس اداره دامپزشکی روانسر خاطرنشان کرد: این اداره در کنار دامداران و تولیدکنندگان شهرستان قرار دارد و با نظارت مستمر بر فعالیت اکیپ‌های مایه‌کوبی و کنترل رعایت استانداردهای لازم، برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت دام و طیور تلاش می‌کند.