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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

زلنسکی: پوتین به ایران کمک می‌کند

زلنسکی: پوتین به ایران کمک می‌کند

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد: پوتین به ایران کمک می‌کند؛ می‌دانم که روسیه کنار ایرانی‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در سخنانی اعلام کرد: پوتین به ایران کمک می‌کند. من می‌دانم که روسیه کنار ایرانی ها قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور اوکراین سپس افزود: سپاسگزاریم که سیستم‌های اطلاعاتی (آمریکا) اکنون کار می‌کنند. در مورد هشدار زودهنگام، اکنون می‌توانیم متوجه شویم که موشک‌های بالستیک در راه هستند. ما از آمریکایی‌ها سپاسگزاریم. حالا سیستم کار می‌کند.

وی ادعا کرد: اوکراین بیش از هر طرف دیگری خواهان صلح است. این روسیه بود که این جنگ را آغاز کرد! البته ما در این جنگ شکست نمی‌خوریم، اما داریم انسان‌ها و زمان را از دست می‌دهیم. مایه تأسف است، چرا که کودکان ما کودکی واقعی ندارند.

کد مطلب 6984500

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    نظرات

    • لبیک IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
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      زلنسکی احمق ایران قوی نیازی به هیچکس ندارد ایران خودش اقتدار دارد
    • احمد IR ۰۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      0 0
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      زلنسکی احمق بایدبداندهمانطورکه اروپا وآمریکا به اوکراین کمک میکنند،روسیه هم به ایران کمک میکند💪👊
    • فرزند ایران علی فروهر IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      0 1
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      با،درود به کسانیکه اهل مطالعه هستند؟اعتماد کردن به اشخاصی مانند زلنسکی؟؟؟تیمار جایش در تیمارستان هستش؟؟؟

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