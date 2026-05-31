به گزارش خبرگزاری مهر، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین امروز یکشنبه در مصاحبه با برنامه «فیس د نیشن» متعلق به شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس نیوز اعلام کرد: ما زمستان بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. روسیه با موشک‌های بالستیک زیادی به ما حمله کرد؛ خیلی سخت بود. الان ما شاهد کسری بودجه بزرگی هستیم.

رئیس‌ جمهور اوکراین ادامه داد: یکی از دلایل، وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و جنگ علیه ایران است. کسری بودجه در حال افزایش است. آمریکا تولید کافی موشک ندارد. می‌بینیم که این موضوع می‌تواند در جهان، از جمله خاورمیانه، بحران ایجاد کند. من برای کشورهای خاورمیانه و ایالات متحده آرزوی صلح می‌کنم و امیدوارم که رئیس جمهور ترامپ و تیمش و طرف آمریکایی برای آتش‌بس مذاکره کنند.

«ولودیمیر زلنسکی» سپس افزود: اگر پوتین آماده باشد، من آماده دیدار با او هستم.