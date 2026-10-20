https://mehrnews.com/x3dp2g ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ کد مطلب 6984521 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ نمین؛ روایتگر شبهای ایستادگی و مقاومت نمین- اجتماع شبهای مقاومت در نمین با حضور مردم و خانوادههای شهدا برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6984521 کپی شد مطالب مرتبط کلنگزنی شهرک فناوری اردبیل؛ گام بلند برای صنعت دانشبنیان کوهی: وزش باد شدید و بارش باران و برف در اردبیل پیش بینی می شود سیدهاشمی:سرمایه گذاری هوشمند،کلید ساخت «اردبیل نوین» است دشمن با تلاش برای ترساندن ملت ایران به اهداف خود نمیرسد برچسبها اردبیل نمین تجمع مردمی
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