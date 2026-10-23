موفقیت ورزشکاران ایرانی مایه غرور ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه نمین، پس از توصیه به تقوای الهی، با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، از تلاش مسئولان، مربیان و ورزشکاران در توسعه ورزش و افتخارآفرینی برای کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به پیام‌های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی موفقیت‌ها و قهرمانی‌های ورزشکاران کشور، به‌ویژه افتخارآفرینی آنان در رقابت‌های ورزشی در آمریکا، این موفقیت‌ها را مایه غرور ملی و نشان‌دهنده توانمندی، اراده و استعداد جوانان ایرانی دانست و از ورزشکاران، مربیان، وزیر ورزش و جوانان و دست‌اندرکاران عرصه ورزش تشکر کرد.

امام جمعه نمین همچنین با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل و اداره ورزش و جوانان شهرستان نمین، انتصاب رئیس جدید اداره ورزش شهرستان را تبریک گفت و بر ضرورت پیگیری مشکلات و رفع کمبودهای زیرساختی ورزشی، به‌ویژه تکمیل استخر نیمه‌تمام شهرستان، تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره مأموریت و شرایط جنگی کشور، بر اهمیت هوشیاری، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: حضور مردم در میدان، حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارها و تحریم‌ها از عوامل مهم ناکامی دشمنان بوده است. مردم ایران با تکیه بر ایمان، اعتقادات دینی، صبر و مقاومت، نقشه‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده‌اند.

اسدزاده با هشدار نسبت به جنگ روانی و تبلیغات دروغین دشمنان در فضای مجازی، بر ضرورت مقابله با شایعه‌پراکنی، حفظ آرامش جامعه و تقویت اتحاد و همدلی میان مردم تأکید کرد و خواستار پرهیز از رفتارها و اظهارنظرهایی شد که موجب تضعیف کشور، دولت و انسجام ملی می‌شود.

امام جمعه نمین در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به موضوع مذاکرات و شروط جمهوری اسلامی ایران، بر حفظ منافع ملی، رعایت عزت و اقتدار کشور و پایبندی به اصول و خطوط تعیین‌شده تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که هرگونه مذاکره باید در چارچوب مصالح ملت ایران و با حفظ استقلال و حقوق کشور دنبال شود.

وی در پایان، وحدت، بصیرت، حضور مسئولانه مردم در صحنه و اعتماد به توانمندی‌های داخلی را از مهم‌ترین عوامل عبور از مشکلات و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست.