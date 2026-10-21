حیاتی اصل: کمیته امداد نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان حیاتی‌اصل سه‌شنبه شب، در مجتمع فرهنگی، تربیتی و خوابگاه شبانه‌روزی شهید رجایی برازجان، با قدردانی از خدمات کمیته امداد در حمایت از دانش‌آموزان، بر ضرورت گسترش همکاری‌های دو مجموعه در زمینه تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، عدالت آموزشی و تربیتی از اهداف مهم نظام بوده و کمیته امداد نیز با حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، نقش مؤثری در فراهم‌سازی زمینه تحصیل و پیشرفت آنان ایفا کرده است.

حیاتی‌اصل، شناسایی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش را از برنامه‌های مهم آموزش‌وپرورش دانست و افزود: در این مسیر، همکاری نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد در قالب برنامه‌های مشترک و طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان «نماد»، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر آموزش‌وپرورش دشتستان با تأکید بر ضرورت توسعه مجتمع‌های فرهنگی و تربیتی شبانه‌روزی خاطرنشان کرد: در مناطق محروم نیز استعدادهای ارزشمندی وجود دارد که با فراهم‌شدن امکانات و فرصت‌های مناسب آموزشی، می‌توانند در سطح ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان دشتستان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، فناوری و کنکور گفت: دانش‌آموزان این شهرستان طی سال‌های اخیر دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل جوان و ضرورت تداوم حمایت‌ها برای پرورش استعدادهای آنان است.

حیاتی‌اصل در پایان با قدردانی از تلاش‌های کمیته امداد در فراهم‌کردن امکانات آموزشی، تربیتی و اقامتی برای دانش‌آموزان تحت حمایت، بر اهمیت تلاش مستمر دانش‌آموزان، تقویت خودباوری و بهره‌گیری از فرصت‌های فراهم‌شده برای دستیابی به موفقیت‌های علمی و ساختن آینده‌ای روشن تأکید کرد.