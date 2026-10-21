به گزارش خبرگزاری مهر، صالح محمدی با اشاره به ظرفیت‌های زنبورداری در گیلان اظهار کرد: سالانه بیش از ۵ هزار تن عسل در زنبورستان‌های استان تولید می‌شود که از کیفیت و طعم مطلوبی برخوردار است.

وی با اشاره به آغاز طرح سرشماری زنبورستان‌ها از دوم آبان‌ماه امسال همزمان با سراسر کشور افزود: این طرح برای نخستین بار به‌صورت برخط اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه سرشماری بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی و در چارچوب سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی انجام می‌شود، گفت: هدف از اجرای این طرح، جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به‌روز درباره وضعیت تولید، تعداد کلونی‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و سایر شاخص‌های تخصصی حوزه زنبورداری است.

محمدی ادامه داد: اطلاعات مربوط به زنبورستان‌ها، کلونی‌ها و میزان تولید بر مبنای خوداظهاری و با همکاری کارشناسان مستقر در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در سامانه ثبت می‌شود.

وی از زنبورداران خواست اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین‌شده به کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود ارائه دهند تا در سامانه مربوطه ثبت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین با اشاره به وضعیت زنبورداران مهاجر تصریح کرد: زنبوردارانی که سال گذشته در استان دیگری ثبت‌نام کرده‌اند و امسال به گیلان کوچ کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در استان محل سکونت جدید ثبت کنند.

محمدی در پایان از زنبورداران گیلانی خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم به اتحادیه زنبورداران استان یا مرکز جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.