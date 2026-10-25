  1. استانها
  2. گیلان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

سرشماری برخط زنبورستان‌ های گیلان آغاز شد

سرشماری برخط زنبورستان‌ های گیلان آغاز شد

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز سرشماری زنبورستان‌های استان همزمان با سراسر کشور و با مشارکت خوداظهاری بهره‌برداران خبر داد.

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سرشماری زنبورستان‌های کشور اظهار کرد: این طرح از روز گذشته در استان گیلان نیز به‌صورت برخط و مبتنی بر خوداظهاری بهره‌برداران آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این سرشماری با هدف شناسایی و ثبت اطلاعات زنبورستان‌ها اجرا می‌شود، افزود: بررسی وضعیت جمعیت کلنی‌های زنبورعسل و به‌روزرسانی آمار و اطلاعات این بخش از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اهمیت اطلاعات حاصل از این سرشماری بیان کرد: داده‌های جمع‌آوری‌شده، مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای توسعه صنعت زنبورداری و حمایت از زنبورداران قرار خواهد گرفت.

محمدی با تأکید بر ضرورت همکاری زنبورداران در اجرای دقیق این طرح خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات صحیح و کامل از سوی بهره‌برداران، نقش مهمی در دستیابی به آمار دقیق و برنامه‌ریزی مؤثر برای توسعه و بهبود وضعیت زنبورداری دارد.

کد مطلب 6989253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها