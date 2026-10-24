به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری تهران با هدف تأمین برق مصرفی مجموعه‌های خود از طریق انرژی خورشیدی، برنامه احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌ای که به گفته محمد صابر باغخانی‌پور، با توجه به هزینه بالای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، قرار است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال شود.

محمد صابر باغخانی‌پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت تولید برق خورشیدی در شهرداری تهران اظهار کرد: شهرداری تهران در میان مجموعه‌های حاکمیتی و دولتی، در حال حاضر رتبه نخست تولید برق از انرژی خورشیدی را دارد؛ موضوعی که به گفته وی، سازمان ساتبا نیز آن را تأیید کرده است.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲.۴ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در شهرداری تهران به بهره‌برداری رسیده و حدود ۱.۲ مگاوات نیز در حال ساخت است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به بهره‌برداری رسیده شهرداری تهران به بیش از ۳.۵ مگاوات برسد.

باغخانی‌پور با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای توسعه انرژی خورشیدی ادامه داد: طبق دستور شهردار تهران، هدف این است که برق مصرفی شهرداری تهران از شبکه برق شهر جدا شود. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا میزانی انجام می‌شود که امکان تأمین برق مصرفی شهرداری از این طریق فراهم شود؛ ظرفیتی که حدود ۳۰۰ مگاوات برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌سنجی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها و اراضی شهرداری انجام شده است، گفت: در حال حاضر، پتانسیل احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات در ساختمان‌های شهرداری و اراضی‌ای که قابلیت استفاده مؤثر دیگری ندارند، شناسایی شده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به هزینه بالای احداث نیروگاه‌های خورشیدی عنوان کرد: با قیمت‌های امروز، احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد؛ طبیعتاً تأمین چنین رقمی از محل بودجه شهرداری، راهکار مناسبی برای اجرای این برنامه نیست.

وی راهکار اصلی اجرای این طرح را مشارکت بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرداری تهران کمک کند و در مقابل، سرمایه‌گذاران نیز با فروش برق تولیدی در بورس انرژی، از ظرفیت اقتصادی این سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

باغخانی‌پور در پایان از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه انرژی خورشیدی دعوت کرد تا در این طرح مشارکت کنند و گفت: شهرداری تهران این آمادگی را دارد که در چارچوب ظرفیت پیش‌بینی‌شده، از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی خورشیدی برای اجرای طرح‌هایی با مجموع ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات استقبال کند و زمینه شکل‌گیری یک حرکت مشارکتی برای توسعه این انرژی را فراهم آورد.

برنامه شهرداری تهران برای توسعه انرژی خورشیدی، از افزایش ظرفیت نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری تا هدف‌گذاری برای احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات را در بر می‌گیرد. با توجه به برآورد ۳۰ هزار میلیارد تومانی هزینه اجرای این طرح، مشارکت بخش خصوصی به‌عنوان مسیر اصلی تأمین سرمایه مطرح شده است؛ مسیری که در صورت تحقق، می‌تواند ضمن افزایش تولید برق پاک، به کاهش وابستگی مجموعه‌های شهرداری به شبکه برق شهر نیز کمک کند.