به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اختلاف قیمت بعضی گوشی‌ها در بازارهای خارجی و داخلی باعث می‌شود خرید از خارج در نگاه اول گزینه جذابی به نظر برسد. اما مقایسه صرفِ قیمت فروش دستگاه تصویر کاملی از هزینه واقعی خرید ارائه نمی‌دهد. برای اینکه مشخص شود خرید از خارج واقعاً به‌صرفه است یا نه، باید هزینه‌هایی مانند تبدیل ارز، رجیستری، عوارض، حمل، گارانتی و حتی ریسک‌های احتمالی بعد از خرید را هم در محاسبه وارد کرد.

در بعضی شرایط خرید از خارج می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما همیشه قیمت پایین‌تر روی برچسب محصول به معنی هزینه نهایی کمتر نیست.

قیمت خرید فقط بخشی از هزینه واقعی است

فرض کنید یک گوشی در بازار خارجی با قیمت پایین‌تری نسبت به ایران عرضه می‌شود. اولین اشتباه این است که همان عدد را با قیمت داخل مقایسه کنیم.

اگر خرید با ارز انجام شود، نرخ واقعی تهیه ارز، کارمزد تبدیل یا پرداخت و تغییرات نرخ ارز می‌تواند روی هزینه نهایی تأثیر بگذارد. در خریدهایی که دستگاه توسط شخص دیگری تهیه و به ایران منتقل می‌شود نیز ممکن است هزینه حمل یا واسطه وجود داشته باشد.

بنابراین اولین مقایسه باید میان «قیمت نهایی تهیه دستگاه» و قیمت بازار داخلی باشد، نه صرفاً قیمت درج‌شده در فروشگاه خارجی.

رجیستری و عوارض را قبل از خرید حساب کنید

یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که هنگام خرید گوشی از خارج باید در نظر گرفت، هزینه مربوط به ورود قانونی و رجیستری دستگاه است.

میزان این هزینه می‌تواند بر اساس ارزش دستگاه و مقررات روز متفاوت باشد. به همین دلیل استفاده از یک عدد ثابت برای همه گوشی‌ها روش دقیقی نیست.

بهتر است پیش از خرید، شرایط روز ورود مسافری و رجیستری دستگاه بررسی شود و مبلغ تقریبی آن نیز به قیمت خرید اضافه شود. در برخی مدل‌های گران‌تر، همین هزینه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از اختلاف قیمت بازار ایران و خارج را از بین ببرد.

اگر پس از اضافه کردن رجیستری و سایر هزینه‌ها اختلاف قیمت بسیار کم شود، مزیت اقتصادی خرید از خارج نیز عملاً کاهش پیدا می‌کند.

گارانتی؛ هزینه‌ای که معمولاً در محاسبات دیده نمی‌شود

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان خرید داخل و خارج، وضعیت خدمات پس از فروش است.

گوشی خریداری‌شده از خارج ممکن است تحت پوشش گارانتی معتبر داخلی نباشد. در چنین شرایطی اگر دستگاه پس از مدتی دچار مشکل سخت‌افزاری شود، هزینه تعمیر مستقیماً بر عهده خریدار خواهد بود.

ممکن است یک گوشی هنگام خرید چند درصد ارزان‌تر تمام شود، اما یک تعمیر پرهزینه تمام صرفه‌جویی اولیه را از بین ببرد.

این موضوع مخصوصاً برای افرادی اهمیت بیشتری دارد که قصد دارند گوشی را چند سال نگه دارند یا نمی‌خواهند ریسک هزینه‌های تعمیر را بپذیرند.

نسخه دستگاه را هم بررسی کنید

تمام نسخه‌های یک گوشی الزاماً برای همه بازارها یکسان نیستند.

بسته به منطقه عرضه، ممکن است تفاوت‌هایی در پشتیبانی شبکه، نوع سیم‌کارت، بعضی قابلیت‌های ارتباطی، محتویات جعبه یا شرایط فعال‌سازی وجود داشته باشد.

بنابراین قبل از خرید از خارج، صرفاً نام مدل کافی نیست. بهتر است کد و نسخه دقیق دستگاه بررسی شود تا بعد از ورود به کشور با محدودیتی غیرمنتظره مواجه نشوید.

این موضوع یکی از مواردی است که در خرید داخلی معمولاً ساده‌تر است، زیرا محصول از ابتدا برای عرضه در بازار ایران تهیه شده و وضعیت رجیستری و گارانتی آن نیز قابل بررسی است.

هزینه واقعی خرید از خارج را چگونه محاسبه کنیم؟

برای تصمیم‌گیری می‌توان از یک محاسبه ساده استفاده کرد:

قیمت خرید دستگاه + هزینه تبدیل ارز + حمل یا واسطه + عوارض و رجیستری + ریسک نبود گارانتی = هزینه واقعی خرید از خارج

بعد از محاسبه این عدد، تازه می‌توان آن را با قیمت خرید داخل مقایسه کرد.

اگر اختلاف باقی‌مانده قابل‌توجه باشد، خرید از خارج ایران می‌تواند ارزش بررسی داشته باشد. اما اگر اختلاف نهایی محدود باشد، خرید داخل معمولاً مزایایی مانند دسترسی آسان‌تر به فروشنده، امکان بررسی شرایط گارانتی و اطمینان بیشتر از وضعیت رجیستری دارد.

چه زمانی خرید داخل منطقی‌تر است؟

یکی از مزیت‌های اصلی بازار داخلی این است که خریدار می‌تواند قبل از پرداخت، چند فروشنده را با یکدیگر مقایسه کند و قیمت، حافظه، گارانتی و وضعیت رجیستری را در کنار هم ببیند.

در چنین شرایطی، مقایسه هزینه نهایی واردات شخصی با شرایط خرید آنلاین گوشی موبایل در بازار داخلی، معیار دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری خواهد بود.

اگر اختلاف قیمت بعد از محاسبه تمام هزینه‌های خرید خارجی کم باشد، امنیت بیشتر معامله و دسترسی به خدمات پس از فروش می‌تواند خرید داخل را به گزینه منطقی‌تری تبدیل کند.

همچنین در خرید اینترنتی داخل کشور امکان خرید گوشی قسطی با شرایط متنوع نیز وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند انتخاب میان چند گزینه نزدیک را ساده‌تر کند.

چه زمانی خرید از خارج ایران می‌تواند ارزش داشته باشد؟

خرید خارجی در چند حالت می‌تواند منطقی‌تر باشد.

برای مثال ممکن است مدل موردنظر هنوز در بازار داخلی عرضه نشده باشد یا نسخه خاصی از یک دستگاه در ایران به‌سختی پیدا شود. در چنین شرایطی انگیزه خرید فقط کاهش قیمت نیست، بلکه دسترسی به محصول مطرح است.

در حالت دیگر، ممکن است حتی پس از اضافه کردن هزینه رجیستری و سایر مخارج، اختلاف قیمت همچنان قابل‌توجه باقی بماند.

البته در این حالت نیز بهتر است خریدار ریسک گارانتی، احتمال هزینه تعمیر و شرایط رجیستری را بپذیرد.

آیا خرید گوشی هنگام سفر همیشه ارزان‌تر است؟

اگر سفر صرفاً برای خرید گوشی انجام شود، اضافه کردن هزینه سفر معمولاً محاسبه را کاملاً تغییر می‌دهد. اما اگر فرد از قبل در سفر باشد، شرایط متفاوت است و هزینه سفر را نمی‌توان مستقیماً به خرید گوشی نسبت داد.

حتی در این شرایط نیز بهتر است قیمت نهایی دستگاه بعد از رجیستری با بازار داخل مقایسه شود.

تخفیف‌های مقطعی فروشگاه‌های خارجی نیز می‌توانند معادله را تغییر دهند، اما بهتر است تصمیم بر اساس قیمت نهایی و واقعی گرفته شود، نه فقط درصد تخفیف اعلام‌شده.

جمع‌بندی

برای پاسخ به این سؤال که «آیا خرید گوشی از خارج به‌صرفه است؟» نمی‌توان یک جواب ثابت برای همه مدل‌ها ارائه کرد.

گاهی اختلاف قیمت آن‌قدر زیاد است که حتی بعد از رجیستری و سایر هزینه‌ها، خرید خارجی همچنان توجیه اقتصادی دارد. در موارد دیگر، هزینه‌های جانبی بخش زیادی از اختلاف را از بین می‌برند و خرید داخل به دلیل گارانتی، رجیستری مشخص و دسترسی راحت‌تر به فروشنده انتخاب مطمئن‌تری خواهد بود.

بهترین روش این است که قبل از خرید، هزینه نهایی هر دو مسیر را محاسبه کنید. قیمت اولیه فقط یکی از عوامل تصمیم است؛ هزینه رجیستری، نسخه دستگاه، وضعیت گارانتی و ریسک‌های بعد از خرید می‌توانند نتیجه مقایسه را کاملاً تغییر دهند.

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