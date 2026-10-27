سرهنگ شریفی فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه، آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب با حضور حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی، امام جمعه گیلانغرب، سردار ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، فرماندار شهرستان، مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های سرهنگ پاسدار مرزبان نوری در دوره مسئولیت فرماندهی سپاه ناحیه گیلانغرب قدردانی شد و سرهنگ پاسدار محمد شریفی به‌عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ساداتی، امام جمعه گیلانغرب، نیز در این آیین با تقدیر از عملکرد مرزبان نوری، از تلاش‌های وی در مسیر خدمت به مردم و انجام مسئولیت‌های محوله قدردانی کرد و انتصاب محمد شریفی را تبریک گفت.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم، حفظ وحدت و همدلی میان مسئولان و اقشار مختلف جامعه را از عوامل مهم پیشبرد امور دانست و بر لزوم تداوم حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

این مراسم با محوریت قدردانی از خدمات فرمانده پیشین و معرفی فرمانده جدید سپاه ناحیه گیلانغرب برگزار شد.