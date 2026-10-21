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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

تخصیص ۴۲ میلیارد تومان برای توسعه مشاغل خانگی مراغه

تخصیص ۴۲ میلیارد تومان برای توسعه مشاغل خانگی مراغه

مراغه- فرماندار شهرستان ویژه مراغه از تخصیص ۴۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان برای حمایت و توسعه مشاغل خانگی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به اهمیت توسعه مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانواده ها افزود: امسال سهم مراغه از تسهیلات مشاغل خانگی ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این تسهیلات برای حمایت از مشاغل خانگی از طریق اداره‌های جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت با سود کم برای طرح‌ها در حال پرداخت است و سال گذشته هم ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی در مراغه پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه همچنین از تعهد دستگاه‌های اجرایی برای یک هزار و ۲۵۱ مورد اشتغال در قالب سامانه رصد برای امسال خبر داد و افزود: تاکنون ۵۱۵ مورد از این تعداد اشتغال ثبت شده است.

علی امیری راد افزود: سال گذشه یک هزار و ۷۸۲ مورد اشتغال در قالب سامانه رصد در این شهرستان ثبت شده است و این تعداد ۱۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کد مطلب 6985305

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