امنیت سایبری باید در حکمرانی و زندگی روزمره جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فرهاد رحمتی در مراسم افتتاحیه بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی رمز ایران که در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: این شرایط ایجاب می‌کند که به موضوع امنیت، هم در عرصه حکمرانی و هم در زندگی شخصی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای برگزاری این کنفرانس افزود: دست‌اندرکاران برگزاری کنفرانس از یک سال گذشته و پس از پایان دوره قبل، با مدیریت دکتر سلماسی زاده و همراهی اعضای انجمن رمز ایران، به‌صورت مستمر برای فراهم کردن شرایط برگزاری مطلوب این رویداد تلاش کرده‌اند.

رحمتی با قدردانی از عوامل اجرایی و علمی کنفرانس، از دکتر حسینقلی‌زاده در بخش اجرایی و دکتر فراهانی در بخش مرتبط با اشتغال یاد کرد و گفت: همکاران و دانشجویانی که در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، با علاقه و احساس مسئولیت فراوان تلاش کردند تا برنامه‌ها به بهترین شکل برگزار شود.

پذیرش ۲۵ مقاله از میان ۱۰۴ مقاله دریافتی

دبیر بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی رمز ایران با اشاره به روند ارزیابی مقالات این دوره اظهار کرد: در مجموع ۱۰۴ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که پس از طی مراحل داوری و ارزیابی‌های علمی، ۲۵ مقاله برای ارائه پذیرفته شد.

وی همچنین از برگزاری ۲۸ کارگاه تخصصی در دو روز پیش از آغاز رسمی کنفرانس خبر داد و افزود: این کارگاه‌ها با استقبال خوبی مواجه شدند و مشارکت گسترده علاقه‌مندان نشان داد که چنین برنامه‌هایی می‌توانند در رشد علمی و صنعتی کشور مؤثر باشند.

دکتر رحمتی با اشاره به استقبال قابل توجه از برخی کارگاه‌ها گفت: در بعضی از کارگاه‌ها، با وجود پیش‌بینی ۱۲۰ صندلی، ظرفیت در نظر گرفته‌شده پاسخگوی تعداد شرکت‌کنندگان نبود و برای حضور علاقه‌مندان، صندلی‌های بیشتری در نظر گرفته شد.

«کافه امید و اشتغال»؛ تلاشی برای پیوند پژوهشگران و صنایع

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یکی از برنامه‌های این دوره را برگزاری «کافه امید و اشتغال» عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و دشواری‌های احتمالی پیش روی شرکت‌های بزرگ در زمینه جذب نیرو، تلاش کردیم بستری فراهم کنیم تا شرکت‌های حاضر در محل برگزاری کنفرانس بتوانند به‌صورت مستقیم با نیروهای پژوهشگر و متخصص ارتباط برقرار کنند.

وی با اشاره به توجه روزافزون به الگوهای نوین ارتباط صنعت و دانشگاه در سطح بین‌المللی افزود: در قالب رویدادهای معکوس، به‌جای آنکه صرفاً پژوهشگران توانمندی‌های خود را به صنایع معرفی کنند، صاحبان صنایع نیز فرصت می‌یابند نیازها، اولویت‌ها و چالش‌های خود را با پژوهشگران در میان بگذارند. این رویکرد می‌تواند زمینه شناخت بهتر مسائل واقعی صنعت و هدایت ظرفیت‌های پژوهشی به سمت پاسخ‌گویی به این نیازها را فراهم کند.

رحمتی ادامه داد: در کنار این برنامه، از نمایندگان پارک فناوری نیز دعوت شده است تا در صورت شکل‌گیری ایده‌های جدید از سوی دانشجویان و پژوهشگران و تمایل آنها به راه‌اندازی شرکت‌های نوپا یا دانش‌بنیان، زمینه آشنایی با ظرفیت‌های حمایتی و امکان ورود به زیست‌بوم فناوری فراهم شود.

وی همچنین از تداوم برنامه تقدیر از رساله‌های برتر در این دوره از کنفرانس خبر داد.

توجه به آموزش امنیت سایبری و آشنایی دانش‌آموزان با فضای علمی و شغلی

دبیر بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی رمز ایران با اشاره به برنامه‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده در این رویداد اظهار کرد: در این دوره، با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه طرح مباحث امنیت سایبری در حوزه آموزش‌وپرورش، از حدود ۲۰۰ نفر از مجموعه آموزش‌وپرورش برای حضور در کنفرانس دعوت شده است و برنامه‌ای ویژه برای این گروه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین قرار است جمعی از دانش‌آموزان سال‌های پایانی دبیرستان در این رویداد حضور یابند تا ضمن آشنایی با فضای علمی کنفرانس، با ظرفیت‌های مرتبط با آینده تحصیلی و شغلی خود نیز آشنا شوند. برای این گروه نیز سخنرانی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

رحمتی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این کنفرانس، افزون بر فراهم کردن زمینه تبادل دانش و تجربه‌های علمی، برای شرکت‌کنندگان مفید و اثربخش باشد.