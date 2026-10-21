به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی با اشاره به وضعیت پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش‌ و پرورش، گفت: موضوع معیشت فرهنگیان باید در چارچوب بودجه‌ای که دولت و مجلس تنظیم و تصویب می‌کنند، پیگیری شود و امکان افزایش یا کاهش پرداخت‌ها خارج از ضوابط و اعتبارات مصوب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی موجود برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان محدود است، افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، زمینه بهبود وضعیت پرداختی فرهنگیان را فراهم کنیم تا در سال آینده شاهد اتفاقات بهتری در این زمینه باشیم.

وزیر آموزش‌ و پرورش با تأکید بر اینکه فوق‌العاده ویژه فرهنگیان در حال حاضر به ۳۵ درصد نمی‌رسد، تصریح کرد: میانگین پرداخت این فوق‌العاده حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد است و سقف آن به ۲۷ درصد می‌رسد؛ از این‌ رو تلاش می‌کنیم زمینه افزایش میانگین پرداختی را فراهم کنیم.

کاظمی با اشاره به محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای در افزایش پرداخت‌ها، ادامه داد: هرگونه تغییر در پرداخت‌ها باید در چارچوب اعتبارات و ضوابط قانونی مصوب مجلس و دولت انجام شود؛ بنابراین، برای بهبود وضعیت موجود باید ظرفیت‌های قانونی در دسترس را شناسایی و از آن‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به پیگیری راهکارهای حمایتی دیگر برای فرهنگیان، اظهار کرد: موضوعاتی همچون رتبه‌ بندی معلمان، فوق‌العاده خاص، خدمات رفاهی و ایاب‌وذهاب نیز در حال پیگیری است تا بتوانیم مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان دنبال کنیم.

وزیر آموزش‌ و پرورش در ادامه افزود: در همین راستا، پیگیری ارائه بسته‌ای معیشتی به دولت را در دستور کار داریم تا با بررسی ظرفیت‌های مالی موجود، امکان اجرای راهکارهای حمایتی برای فرهنگیان فراهم شود.

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش فوق‌العاده ویژه به ۵۰ درصد دریافتی کارکنان دولت، خاطرنشان کرد: تعیین میزان و نحوه اجرای این‌ گونه اقدامات به ظرفیت منابع مالی دولت بستگی دارد؛ با این‌ حال، در صورت تصویب پرداختی در قالب این برنامه‌ها، اصل بر این است که همه فرهنگیان مشمول آن شوند