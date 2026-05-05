نوروزی: پیگیری جدی مطالبات فرهنگیان در مجلس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به نقش اثرگذار معلمان در تربیت نسل آینده اظهار کرد: معلمان طلایه‌داران آموزش و پرورش، معماران تمدن و سرمایه‌های اصلی کشور هستند که خروجی تلاش آنان در قالب انسان‌های مؤمن، متعهد و فداکار در جامعه نمود پیدا می‌کند.

نوروزی با تأکید بر حمایت‌های مجلس از جامعه فرهنگیان افزود: در مجلس یازدهم و دوازدهم موضوع رتبه‌بندی معلمان با جدیت پیگیری و تصویب شد و اعتبارات قابل توجهی برای اجرای آن اختصاص یافت. همچنین در فرآیند بودجه‌ریزی نیز منابع لازم برای ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول با اشاره به پیگیری طرح «فوق‌العاده خاص فرهنگیان» اظهار کرد: این موضوع در جلسات مشترک با مسئولان عالی‌رتبه مجلس و دولت در حال بررسی است و تلاش می‌شود در بودجه‌های آتی به‌صورت کامل عملیاتی شود.

وی همچنین با تقدیر از همراهی مسئولان استانی به‌ویژه استاندار گلستان و نماینده ولی‌فقیه در استان، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی موجود در استان در حوزه آموزش و پرورش، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود شرایط فرهنگیان خواهد بود.

نوروزی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی خود را متعهد به حمایت از معلمان می‌داند و امیدواریم با اجرای کامل برنامه‌های حمایتی، رضایت و رفاه جامعه فرهنگیان بیش از پیش تأمین شود.