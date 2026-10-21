به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه طبق اعلام دفتر ریاست‌جمهوری این کشور در آخرین مقصد پیش‌بینی‌نشده سفر منطقه‌ای خود وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد.

کاخ الیزه اعلام کرد مکرون برای ابراز همبستگی فرانسه با پادشاهی عربستان سعودی در مواجهه با حملات یمن، به این کشور می‌رود.

مکرون نخستین رئیس کشور غربی است که پس از تشدید تنش ها در ماه جاری میلادی، به این کشور سفر می‌کند.

پرواز مکرون از قطر به عربستان، سفر منطقه‌ای او به کشورهای حاشیه خلیج فارس را به پایان می‌رساند؛ سفری که طی آن، رئیس‌جمهور فرانسه با حضور در امارات، کویت و بحرین به دنبال توسعه مشارکت‌های راهبردی بود.

مکرون همچنین گفت که در جریان این سفر، از شرکای خود در کشورهای خلیج فارس تعهدهایی برای افزایش عرضه انرژی دریافت کرده است.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که فرانسه با موجی از ناآرامی‌های داخلی روبه‌روست. اعتراضات دانش‌آموزی که از اواسط سپتامبر در اعتراض به کمبود بودجه آموزشی و شرایط نامناسب مدارس آغاز شد، به شهرهای مختلف گسترش یافت. در جریان درگیری‌های خشونت‌آمیز آخر هفته گذشته، ساختمان‌های عمومی به آتش کشیده شد، فروشگاه‌ها مورد غارت قرار گرفتند و حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند.