محکومیت ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ممنوعیت حجاب برای دختران دانش آموز در مدارس کشور جمهوری آذربایجان، مادحین و شعرای آئینی، هیئات مذهبی و جامعه حسینیت اردبیل با انتشار بیانیه ای این اقدام الهام علی اف رئیس جمهور کشور آذربایجان را در وضع قانون ممنوعیت حجاب در مدارس دخترانه این کشور را محکوم کرده و حمایت خود را از حامیان حجاب در این کشور ابراز کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» (ابراهیم، ۴۲)

چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت، اما دختر مسلمان را میان پایبندی به حکم الهی و ادامه تحصیل مخیر ساخت؟

حجاب، از احکام روشن دین مبین اسلام و جلوه‌ای از عفاف و هویت دینی زنان مسلمان است. بی‌تردید، حجاب نه مانع علم‌آموزی و پیشرفت زنان است و نه با حضور مؤثر آنان در عرصه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی تعارض دارد. تجربه حضور زنان مسلمان در مدارج عالی علمی و مسئولیت‌های اجتماعی نیز گواه آن است که نمی‌توان پوشش دینی را بهانه‌ای برای محروم‌سازی آنان از فرصت‌های پیشرفت قرار داد.

تداوم سیاست‌های ضد دینی دولت جمهوری آذربایجان در داخل و گسترش همکاری‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آن با رژیم صهیونیستی، پرسش‌های جدی درباره جهت‌گیری این دولت در قبال ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های امت اسلامی برمی‌انگیزد.

بر این اساس، مادحین و شعرای آئینی، هیئات مذهبی و جامعه حسینیت اردبیل، اقدام دولت جمهوری آذربایجان در محدودسازی حجاب اسلامی و محروم‌کردن دختران مسلمان از حق تحصیل به سبب پایبندی به حکم الهی را به‌شدت محکوم می‌کند.

این اقدام، تعرض به آزادی دینی، تضییع حقوق آموزشی و بی‌اعتنایی به کرامت زنان مسلمان است؛ اقدامی که با هیچ توجیهی نمی‌توان آن را در پوشش آزادی و پیشرفت پنهان ساخت.

خروش انقلابی ملت غیور آذربایجان علیه ظلم، تبعیض و دین‌ستیزی باید به فریادی رسا، متحد و خاموش‌نشدنی در مطالبه عدالت و پاسداری از احکام الهی تبدیل شود. خروش ملتی که به عزت اسلامی خود باور دارد، می‌تواند خواب آسوده سیاست‌گذاران ستمگر را برآشوبد، پرده از چهره سیاست‌های ضد دینی بردارد و حاکمان را به عقب‌نشینی از تصمیم‌های ناعادلانه وادارد.

این خروش، قیام آگاهانه وجدان‌ها، فریاد حق‌طلبی و ایستادگی مسئولانه در برابر ستم است؛ اراده‌ای که با وحدت، بصیرت، شجاعت و حضور مسالمت‌آمیز، خواستار لغو محدودیت‌ها و پایان‌دادن به سیاست‌های معارض با باورهای دینی مردم می‌شود.

تاریخ ملت‌ها گواه آن است که هیچ قدرتی نمی‌تواند برای همیشه در برابر اراده حق‌طلبانه مردم ایستادگی کند. از خیزش ملت‌های اروپایی در برابر استبداد و خودکامگی تا مبارزات ملت‌های ستمدیده در سراسر جهان، همواره فریاد عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی، دیوارهای ظلم را به لرزه درآورده است. این تجربه تاریخی یادآور آن است که قدرت مستکبران، هر اندازه گسترده باشد، در برابر اراده متحد و آگاه ملت‌ها حد و مرز دارد.

حاکمان جمهوری آذربایجان بدانند که هیچ قدرتی با ستیز با دین و نادیده‌گرفتن اراده ملت‌های مؤمن، به عزت و ماندگاری دست نمی‌یابد. تاریخ معاصر ایران نیز نمونه‌ای روشن از فرجام سیاست‌های ضد دینی را در خود دارد؛ رضاخان با اقدامات قهری علیه حجاب، از جمله کشف حجاب اجباری و محدودسازی شعائر و مظاهر دینی، رنج و اعتراض گسترده‌ای را بر جامعه دینی ایران تحمیل کرد و سرانجام با ذلت و خواری از کشور تبعید شد. این سرگذشت، درسی تاریخی درباره پیامدهای بی‌اعتنایی به باورهای دینی و خواست مردم است. اصرار بر ستیز با دین و حقوق مشروع ملت‌ها، جز تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت و فراهم‌ساختن زمینه اعتراض به سیاست‌های ظالمانه، ثمری نخواهد داشت.

مادحین و شعرای آئینی، هیئات مذهبی و جامعه حسینیت دارالارشاد اردبیل ضمن اعلام همبستگی قاطع با ملت مسلمان آذربایجان و خانواده‌های دانش‌آموزان محجبه، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران، علما و نهادهای دینی و حقوقی می‌خواهد با موضع‌گیری صریح و پیگیری مؤثر، برای رفع این محدودیت‌ها و صیانت از حقوق دختران مسلمان اقدام کنند.

درهای مدارس شهر اردبیل برای دختران مسلمان و محجبه کشور همسایه ما آذربایجان باز بود و آماده پذیرش این عزیزان برای ادامه تحصیل در مدارس اردبیل است.

ما با صراحت اعلام می‌کنیم: تحصیل نباید بهای چشم‌پوشی از اعتقادات دینی باشد. آزادی حقیقی در احترام به باورها معنا می‌یابد و هیچ سیاستی نمی‌تواند برای همیشه صدای حق‌طلبی ملتی مؤمن را خاموش سازد.

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

مادحین و شعرای آئینی

هیئات مذهبی

جامعه حسینیت دارالارشاد اردبیل

سه شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵

۲۰ اکتبر ۲۰۲۶