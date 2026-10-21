به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی اظهار کرد: در پی رصد فعالیت یک واحد با عنوان کلینیک پوست و مو در فضای مجازی و دریافت گزارش‌هایی درباره تبلیغات اغواکننده در این حوزه، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی بررسی‌های لازم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام بررسی‌های میدانی و تطبیق فعالیت‌های مجازی این واحد با مجوزهای قانونی، تخلفاتی را در نحوه فعالیت آن احراز کردند.

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی؛ علت پلمب واحد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با اشاره به تخلفات این واحد گفت: دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، ارائه تبلیغات فریبنده به شهروندان و انتشار برخی محتواهای هنجارشکنانه در فضای مجازی، از جمله موارد شناسایی‌شده در این پرونده بوده است.

کوهزادی ادامه داد: با هماهنگی قضائی و حضور کارشناسان علوم پزشکی، تیم عملیاتی به محل اعزام شد و پس از بررسی‌های لازم، این واحد پلمب و پرونده متهمان برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

هشدار پلیس درباره دریافت خدمات زیبایی از مراکز غیرمجاز

وی با تأکید بر برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی اظهار کرد: فعالیت‌های غیرقانونی زیر چتر اشراف اطلاعاتی پلیس قرار دارند و با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان در پایان به شهروندان توصیه کرد فریب تبلیغات فریبنده و وعده‌های اغواکننده را نخورند و خدمات پزشکی و زیبایی را صرفاً از مراکز مجاز و زیر نظر پزشکان متخصص دریافت کنند.