به گزارش خبرنگار مهر، علی تارقلی زاده رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال و محمدرحمان سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون در حالی امشب عراق را به مقصد تهران ترک کردند که توانستند با یحیی گل محمدی پیش نویس قراردادی را برای هدایت تیم فوتبال امید ایران به امضا برسانند.

این قرارداد که فارغ از هرگونه نتیجه تا پایان سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد در حالی امضا شد که مدیران باشگاه دهوک مخالف ابتدایی جدایی گل محمدی شدند اما مشخص شد گل محمدی در جلسه ای شفاف با مالک باشگاه عراقی از علاقه خود برای بازگشت به کشور و هدایت تیم امید صحبت کرده است.

به دنبال این اتفاق در نشستی بین مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه دهوک عراق، قرارداد گل محمدی با این تیم فسخ شد تا وی برای رسمی شدن نشستنش روی نیمکت تیم امید ایران تنها منتظر امضا قرارداد رسمی با فدراسیون فوتبال باشد.