اروند ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی و سلامت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده چهارشنبه شب در نشست هم‌اندیشی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با فعالان گردشگری آبادان و خرمشهر با اشاره به توانمندی فعالان اقتصادی این منطقه اظهار کرد: فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در تراز بالایی قرار دارند و سرمایه‌گذاران با حضور در این اقلیم با تجارت و ابعاد مختلف آن آشنا هستند.

وی، توسعه دریامحور را یکی از پیشران‌های توسعه استان دانست و افزود: اقتصاد دریاپایه از راهبردهای مهم توسعه اقتصادی است و منطقه اروند با برخورداری از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی می‌تواند نقش موثری در تحقق این راهبرد داشته باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی آبادان و خرمشهر بیان کرد: شیلات، گردشگری، تجارت، پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی از جمله ظرفیت‌های مهم این منطقه هستند که باید برای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی شود.

موالی‌ زاده، زیرساخت‌های ارتباطی منطقه را از مزیت‌های توسعه اقتصادی و گردشگری برشمرد و گفت: وجود فرودگاه، راه‌آهن و شبکه جاده‌ای در کنار همجواری با کشور عراق، فرصت ارزشمندی برای رونق تجارت و گسترش گردشگری فراهم کرده است.

استاندار خوزستان با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک با عراق افزود: اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند به توسعه ارتباطات تجاری و افزایش مبادلات اقتصادی میان دو طرف کمک کند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری اظهار کرد: نگاه مثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ظرفیت‌های منطقه اروند می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای حضور و فعالیت در این منطقه افزایش دهد.

استاندار خوزستان، گردشگری سلامت را از زمینه‌های مستعد توسعه در آبادان و خرمشهر برشمرد و گفت: بیمارستان قلب خرمشهر در صورت تکمیل و تجهیز می‌تواند پذیرای بیماران مناطق همجوار و کشور عراق باشد و زمینه توسعه گردشگری سلامت را فراهم کند.

موالی‌ زاده همچنین بر اهمیت اجرای طرح ملی زنجیره گردشگری دریایی و فرهنگی اروند تاکید کرد و افزود: در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه، در دو ماه آینده نمایشگاهی در بصره عراق برگزار خواهد شد که گردشگری یکی از محورهای مورد توجه آن است.

استاندار خوزستان، جزیره مینو را یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری منطقه دانست و گفت: این جزیره قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد و می‌توان ظرفیت‌های گردشگری آبی و پس‌کرانه‌ای منطقه را نیز با برنامه‌ریزی مناسب توسعه داد.