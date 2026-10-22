به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری آبادان، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از حضور وزیر و هیئت همراه در آبادان و خرمشهر قدردانی کرد و گفت: نگاه علمی و جامع ایشان می‌تواند به شکوفایی گردشگری منطقه کمک کند.

استاندار خوزستان با اشاره به سفرهای آینده وزیر افزود: صالحی امیری اعلام کرده است در آینده نزدیک به آبادان سفر خواهد کرد که این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه به مسائل منطقه است.

موالی‌زاده آبادان را در گذشته منطقه‌ای پیشرو، صنعتی و برخوردار از جایگاهی برجسته در اقتصاد، فرهنگ و تمدن توصیف کرد و گفت: اقوام مختلف در طول تاریخ در این منطقه در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و وجود مساجد و حسینیه‌های متعلق به اقوامی از جمله اصفهانی‌ها و بوشهری‌ها، نشانه همزیستی مسالمت‌آمیز آنان است.

استاندار خوزستان با اشاره به شرایط و تهدیدها تصریح کرد: با وجود توطئه‌های دشمن، آبادان و دیگر نقاط استان محکم ایستاده‌اند و در کنار مدیریت جنگ، درباره حضور، احساس، تجارت و گردشگری گفتگو می‌کنند.

وی بیان کرد: مسئولان نگاه مشترک و عزم جدی برای توسعه منطقه دارند و استان هر آنچه در توان داشته باشد برای پیشبرد امور آبادان و خرمشهر به کار می‌گیرد تا موانع برطرف شده و ظرفیت‌های گردشگری شکوفا شوند.