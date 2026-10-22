وزیر جهاد کشاورزی وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صبح پنجشنبه با استقبال محمد نوذری، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی وارد قزوین شد.

حضور در جشنواره زیتون طارم سفلی، بازدید از واحدهای تولیدی و طرح‌های کشاورزی و خدماتی و شرکت در نشست شورای اداری استان از برنامه‌های سفر وزیر جهاد کشاورزی به قزوین است.

این سفر فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های تولیدی استان، پیگیری مسائل فعالان بخش کشاورزی و تقویت حمایت از تولید و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، به‌ویژه زیتون طارم سفلی، فراهم می‌کند.