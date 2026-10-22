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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۶

وزیر جهاد کشاورزی وارد قزوین شد

وزیر جهاد کشاورزی وارد قزوین شد

قزوین- غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با استقبال استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی وارد قزوین شد تا در جشنواره زیتون طارم سفلی حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صبح پنجشنبه با استقبال محمد نوذری، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی وارد قزوین شد.

حضور در جشنواره زیتون طارم سفلی، بازدید از واحدهای تولیدی و طرح‌های کشاورزی و خدماتی و شرکت در نشست شورای اداری استان از برنامه‌های سفر وزیر جهاد کشاورزی به قزوین است.

این سفر فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های تولیدی استان، پیگیری مسائل فعالان بخش کشاورزی و تقویت حمایت از تولید و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، به‌ویژه زیتون طارم سفلی، فراهم می‌کند.

کد مطلب 6986008

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