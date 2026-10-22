ضرورت تقویت پدافند و بهبود معیشت نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این دیدار ضمن تبریک کسب رای اعتماد بسیار بالای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با اشاره به اهمیت نداشتن نفس این مسئولیت‌ها اظهار کرد: آنچه جای تبریک دارد این است که جنابعالی این شایستگی را پیدا کردید تا در این برهه حساس، خدمتگزار ملت مبعوث شده ایران اسلامی باشید.

پورخاقان با اشاره به شناسایی توطئه‌های دشمن در جنگ اخیر افزود: موشک‌هایی که دشمنان این ملت در جنگ اخیر از رزمندگان ما در نیروهای مسلح دریافت کردند باعث شد تا بفمهند با چه کشور قدرتمندی و با چه اراده پولادینی از ایمان مردم روبرو هستند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در ادامه با اشاره به نقاط قوت آفندی نیروهای مسلح در جنگ اخیر، بر رفع خلأها و تقویت توانمندی‌های پدافندی و تکیه بر فناوری‌های نوین جهت ارتقاء آمادگی‌ها تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان همچنین وزارت دفاع را عامل تولید قدرت برای نیروهای مسلح دانست و بر اهمیت ارتقاء وضعیت معیشت و حقوق نیروهای مسلح و توزیع عادلانه پرداختی‌ها تاکید کرد.

این مقام عالی قضایی همچنین بر رعایت قوانین و تقویت نظارت‌ها بر صنایع وابسته و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحکیم انضباط و صیانت از سلامت سازمانی در وزارت دفاع تاکید کرد.

مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این دیدار از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و حمایت‌ها و همراهی‌های مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکر و قدردانی کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین در این دیدار گزارشی از نقش‌آفرینی‌های این وزارت در جنگ اخیر و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آتی به حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان ارائه کرد و افزود: آنچه بر تسلیحات ما روح می‌بخشد، ایمان مردم است و وزارت دفاع با روحیه جهادی در خدمت مردم و نیروهای مسلح خواهد بود. ان‌شاءالله با ابتکاراتی که انجام شده و می‌شود، شاهد ارتقای چشمگیر در زمینه‌های آفندی و پدافندی خواهیم بود. همچنین در خصوص ارتقای وضعیت معیشتی نیروهای مسلح اقدامات بسیار خوبی چه در زمینه تامین مسکن و چه سایر تسهیلات انجام شده و در حال انجام است که امیدواریم آنها به زودی طعم شیرین این اقدامات را بیش از پیش بچشند.