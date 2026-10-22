کشف محموله ۱۰ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پاسگاه شیروان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان بروجرد به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

کشف محموله قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال

وی گفت: مأموران در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، مقادیر قابل توجهی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با اشاره به ارزش محموله مکشوفه اظهار کرد: بنا بر نظر کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

معرفی متهم به مراجع ذی‌صلاح

سرهنگ مهدوی کیا، کرد: خودروی توقیف‌شده به پارکینگ منتقل شد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد قانونی با تخلفات در این حوزه تأکید دارد.