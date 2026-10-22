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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

کشف محموله ۱۰ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بروجرد

کشف محموله ۱۰ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از توقیف یک دستگاه خودروی سمند و کشف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پاسگاه شیروان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان بروجرد به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

کشف محموله قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال

وی گفت: مأموران در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، مقادیر قابل توجهی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با اشاره به ارزش محموله مکشوفه اظهار کرد: بنا بر نظر کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

معرفی متهم به مراجع ذی‌صلاح

سرهنگ مهدوی کیا، کرد: خودروی توقیف‌شده به پارکینگ منتقل شد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد قانونی با تخلفات در این حوزه تأکید دارد.

کد مطلب 6986468

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