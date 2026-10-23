آرش موروثی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های سالانه کمیته امداد امام خمینی (ره) برای توانمندسازی خانواده‌ها اظهار کرد::بر اساس سهم‌بندی اعتبار وام‌های اشتغال،۸۰ درصد از کل اعتبار به مددجویان مستقیم اختصاص می‌یابد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آستانه اشرفیه با بیان اینکه فرزندان خانواده‌های مددجو در اولویت بعدی دریافت تسهیلات قرار دارند، افزود:۲۰ درصد از اعتبار نیز برای این گروه در نظر گرفته شده است.

وی گفت:حدود یک درصد ظرفیت برای افرادی اختصاص می‌یابد که نه تحت پوشش کمیته امداد هستند و نه فرزند خانواده‌های مددجو محسوب می‌شوند.

موروثی با اشاره به شرایط مددجویان برای دریافت تسهیلات اشتغال زایی گفت: خانواده‌های تحت پوشش به دلیل قرارگرفتن در دهک‌های یک تا سه، واجد شرایط دریافت این وام هستند و محدودیت خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

متقاضیان خارج از پوشش باید شرط دهک و بیمه را رعایت کنند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آستانه اشرفیه درباره شرایط متقاضیانی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند، اظهار کرد: این افراد باید در دهک‌های یک تا چهار قرار داشته باشند و از بیمه کارفرمایی برخوردار نباشند.

وی افزود: اگر متقاضی شاغل و دریافت کننده حقوق باشد، هنگام ثبت‌نام از طریق سامانه حیاتی استعلام بیمه انجام می‌شود و برخورداری از بیمه کارفرمایی می‌تواند به رد درخواست وام منجر شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) آستانه اشرفیه با اشاره به مبالغ پیشنهادی تسهیلات گفت: مبلغ وام برای بخش کشاورزی در سال جاری حدود ۳۵۰ میلیون تومان و برای طرح‌های خدماتی، از جمله سوپرمارکت و خیاطی، حدود ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه آغاز اجرای طرح به ابلاغ نهایی استان بستگی دارد، افزود: پس از ابلاغ، فرایند اجرایی و ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام‌های اشتغال آغاز می‌شود.