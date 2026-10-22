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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

حجت‌الاسلام کرمی: کارگاه تدبر در قرآن کریم در گیلانغرب برگزار شد

حجت‌الاسلام کرمی: کارگاه تدبر در قرآن کریم در گیلانغرب برگزار شد

کرمانشاه - مدیر تبلیغات اسلامی گیلانغرب از برگزاری کارگاه تدبر در قرآن کریم با حضور استاد احمدی در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه تدبر در قرآن کریم در شهرستان گیلانغرب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با حضور استاد احمدی و با محوریت تدبر در آیات قرآن کریم برگزار شد.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه، تصریح کرد: تعمیق فهم آیات الهی و افزایش آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم و معارف قرآن کریم از اهداف این کارگاه بود.

حجت‌الاسلام کرمی ادامه داد: ترویج فرهنگ تدبر در کلام وحی و توجه بیشتر به مفاهیم و پیام‌های آیات قرآن کریم از دیگر محورهای مورد توجه در این برنامه به شمار می‌رفت.

وی در پایان بر اهمیت توجه به تدبر در قرآن کریم برای شناخت عمیق‌تر معارف الهی تأکید کرد.

کد مطلب 6986583

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