به گزارش خبرنگار مهر، برنامه آموزشی درس خارج حضرت آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعیان، در هفته آینده و همزمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) متوقف خواهد شد.
جلسات درس خارج این مرجع تقلید در هفته اول آبانماه ۱۴۰۵ برگزار نخواهد شد و برنامه درسی ایشان در این بازه زمانی تعطیل است.
این تصمیم در آستانه ایام فاطمیه و در پی فرارسیدن روزهای سوگواری بانوی بزرگ اسلام اتخاذ شده است و جلسات درس خارج آیتالله العظمی سبحانی در طول هفته یادشده تشکیل نمیشود.
قم- جلسات درس خارج آیتالله سبحانی همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در هفته نخست آبانماه برگزار نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه آموزشی درس خارج حضرت آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعیان، در هفته آینده و همزمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) متوقف خواهد شد.
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