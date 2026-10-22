به گزارش خبرنگار مهر، برنامه آموزشی درس خارج حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعیان، در هفته آینده و هم‌زمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) متوقف خواهد شد.



جلسات درس خارج این مرجع تقلید در هفته اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار نخواهد شد و برنامه درسی ایشان در این بازه زمانی تعطیل است.



این تصمیم در آستانه ایام فاطمیه و در پی فرارسیدن روزهای سوگواری بانوی بزرگ اسلام اتخاذ شده است و جلسات درس خارج آیت‌الله العظمی سبحانی در طول هفته یادشده تشکیل نمی‌شود.