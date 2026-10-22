به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، گفت: ساعت ۱۸:۱۸ امشب، وقوع آتش‌سوزی در یک مغازه تعویض روغنی و مکانیکی در خیابان پاسداران، خیابان شریفی، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.



وی افزود: آتش‌نشانان با توجه به نزدیکی محل حادثه به ایستگاه آتش‌نشانی، ظرف حدود دو دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که برای انجام کار در داخل مغازه قرار داشت، دچار آتش‌سوزی شده و حریق به بخش‌های دیگر مغازه نیز سرایت کرده است.



ملکی ادامه داد: هنگام وقوع حادثه، سه مرد شامل دو نفر ۳۴ و ۳۶ ساله و مالک حدوداً ۵۰ ساله خودرو در مغازه حضور داشتند که هر سه نفر دچار سوختگی شدند؛ با این حال، موفق شدند از محل حادثه خارج شوند.



سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به احتمال وقوع انفجاری کوتاه در لحظات اولیه حادثه، گفت: شواهد اولیه حاکی از آن بود که تجمع بخارات مواد قابل اشتعال، از جمله بنزین یا مواد مورد استفاده در سیستم انژکتور خودرو، ممکن است باعث وقوع انفجاری کوچک و گسترش آتش‌سوزی شده باشد.



وی با بیان اینکه دو طبقه مسکونی نیز در بالای این مغازه قرار داشت، افزود: ساکنان این طبقات توانستند به‌سرعت از ساختمان خارج شوند و آتش‌نشانان نیز با مهار آتش، از گسترش حریق به املاک مجاور و طبقات بالایی جلوگیری کردند.



ملکی خاطرنشان کرد: پس از خاموش کردن آتش، لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل انجام شد و آتش‌نشانان پس از تحویل محل به مالکان، به ایستگاه‌های خود بازگشتند.