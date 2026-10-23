مهدی سراوانی اول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت‌های مستمر در منابع آبی شهرستان زهک، دو متخلف شکار غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات، ادوات شکار به همراه لاشه دو قطعه پرنده از گونه چنگر کشف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زهک با اشاره به اهمیت چاه‌نیمه‌ها در حفظ تنوع زیستی منطقه بیان کرد: این منابع آبی از زیستگاه‌های مهم پرندگان به شمار می‌روند و گشت‌های حفاظتی با هدف جلوگیری از شکار غیرمجاز، صیانت از حیات‌وحش و برخورد با متخلفان ادامه دارد.

سراوانی اول از شهروندان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موارد را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند و در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه مشارکت کنند.