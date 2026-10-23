https://mehrnews.com/x3dqf6 ۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 6987453 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶ اجتماع حماسی و آیین عزاداری مردم محلات در شب ۲۳۷ مقاومت محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی و آیین عزاداری مردم محلات در شب ۲۳۷ مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6987453 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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