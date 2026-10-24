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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

آیین یادبود شهید لاریجانی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

آیین یادبود شهید لاریجانی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

آیین یادبود استاد شهید دکتر علی لاریجانی روز دوشنبه چهارم آبان در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین یادبود استاد شهید دکتر علی لاریجانی، روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

دراین مراسم از کتاب چنین گفت مجتهد فلسفه روایتی از دکتر کریم مجتهدی به قلم شهید لاریجانی رونمایی می شود، همچنین دراین مراسم غلامعلی حداد عادل، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر حسین غفاری، دکتر علی مطهری و دکتر سید حمید طالب زاده سخرانی خواهند داشت وزیر علوم تحقیقات و فناوری و خانواده شهید نیز دراین مراسم حضور خواهند داشت.

آیین یادبود شهید لاریجانی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

کد مطلب 6987671
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
      1 2
      پاسخ
      تقاص این همه خونهای بناحق ریخته شده هزاران شهید را از باعث اصلی اش خوک زرد امریکا بگیرید . این بی شرف جنایتکار نباید زنده بماند فورا ترورش کنید به جهنم جایگاه ابدی سزاوارش ساقط کنید تا این فاسد زنده است احتمال حمله مجدد و خسارات جانی مالی زیاد است
    • ا IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      یاد شهید لاریجانی عزیز تا باد زنده و روح بلند و والامقامشان شاد واقعا جای خالی ایشان در کشور خالی هست و بعید است سالهای طولانی پر شود استاد فیلسوف سیاستمدار و دانشمند وقتی شنیدم این مرد بزرگ را از کشور گرفته اند حال بسیار بدی پیدا کردم لعنت ابدی نصیب جنایتکاران .

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