به گزارش خبرنگار مهر، آیین یادبود استاد شهید دکتر علی لاریجانی، روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

دراین مراسم از کتاب چنین گفت مجتهد فلسفه روایتی از دکتر کریم مجتهدی به قلم شهید لاریجانی رونمایی می شود، همچنین دراین مراسم غلامعلی حداد عادل، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر حسین غفاری، دکتر علی مطهری و دکتر سید حمید طالب زاده سخرانی خواهند داشت وزیر علوم تحقیقات و فناوری و خانواده شهید نیز دراین مراسم حضور خواهند داشت.