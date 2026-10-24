محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آمار و ارقام مربوط به عملیات‌های امداد و نجات این نهاد در شبانه‌روز گذشته اول آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً ۵ مورد حادثه شامل ۴ مورد حادثه جاده‌ای و یک مورد خدمات حضوری در سطح استان اصفهان به وقوع پیوسته که با تلاش نجاتگران جمعیت هلال احمر پوشش داده شده است.

وی با بیان اینکه در جریان این عملیات‌ها به مجموع ۱۱ نفر حادثه‌دیده امدادرسانی شد، افزود: تمامی ۱۱ نفر مصدوم این حوادث توسط نیروهای امدادی خدمات دریافت کردند که از این تعداد، ۳ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل درمان یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در ادامه به پایگاه‌های عملیاتی شرکت‌کننده در این ماموریت‌ها اشاره کرد و گفت: پایگاه‌های امداد و نجات قلعه آقا لنجان، پلیس راه مبارکه، دامنه فریدن و پلیس راه فلاورجان ۲ مورد در این عملیات‌ها به خدمت‌رسانی به هموطنان پرداختند و تیم‌های امدادی استان با تأکید بر آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث احتمالی، از شهروندان خواستند در صورت بروز هرگونه وضعیت اضطراری، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۲ به اطلاع هلال احمر برسانند.