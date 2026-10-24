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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

اولین فرنگی کار ایران راهی نیمه نهایی شد

اولین فرنگی کار ایران راهی نیمه نهایی شد

علی اسکو در مرحله یک چهارم نهایی برابر رابرت فریتش، دارنده یک نقره و یک برنز جهان از مجارستان قرار گرفت و با پیروزی برابر این حریف راهی نیمه نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان، در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

اسکو در مرحله یک چهارم نهایی رابرت فریتش، دارنده یک نقره و یک برنز جهان از مجارستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر یک برابر این حریف به پیروزی برسد. او در مرحله بعد در مصافی سخت برابر سلیمانوف از آذربایجان قرار خواهد گرفت.

علی ارسلان، کشتی‌گیر ۳۱ ساله ایرانی که برای صربستان روی تشک می‌رود و سابقه یک طلای جهان و دو برنز جهانی را دارد، در نخستین حضورش در وزن ۷۷ کیلوگرم با نتیجه سنگین ۱۰ بر ۱ مغلوب کوباتوف از بلغارستان شد. حالا ارسلان باید چشم‌انتظار فینالیست شدن حریف بلغارستانی‌اش بماند تا بتواند از مسیر شانس مجدد، برای بازگشت به رقابت‌ها تلاش کند.

کد مطلب 6987749

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