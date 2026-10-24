روایت دیلی تلگراف از احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی و وقوع جنگ داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوقطبی‌شدن داخلی در سرزمین‌های اشغالی ، نگرانی‌های سرکردگان رژیم صهیونیستی را نسبت به فروپاشی این رژیم برانگیخته است. نظرسنجی انجام‌شده برای کنفرانس امنیتی هرتسیلیا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ۹۷ درصد از صهیونیست‌ها نگران شکاف‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی هستند. در همین راستا، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی نسبت به خطرات انفجار یک «جنگ داخلی» به دلیل ماهیت این شکاف‌های داخلی هشدار داده است.

برآورد «سیا» در خصوص فروپاشی اسرائیل

در همین زمینه، روزنامه «دیلی تلگراف» در گزارشی به قلم هنری بودکین نوشت که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) معتقد است که رژیم صهیونیستی از فروپاشی اقتصادی و تنش‌های سیاسی و اجتماعی که اسرائیلی‌ها را از هم می‌پاشد، جان سالم به در نخواهد برد.

با نزدیک شدن به انتخابات آینده، اختلافات و شکاف های اجتماعی در جامعه صهیونیستی به نقطه ضعفی تبدیل شده که می‌تواند منجر به فروپاشی این رژیم شود. این گزارش می‌افزاید که سناریوهایی نظیر نتیجه نامشخص انتخابات، تلاش بنیامین نتانیاهو برای حفظ موقعیت نخست‌وزیری، یا حتی تشکیل کابینه جایگزین به رهبری گادی آیزنکوت با هدف سرکوب خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری، همگی عواملی هستند که می‌توانند جرقه بحران را روشن کنند.

بر اساس این گزارش، این بحران‌ها در کنار هم و در کنار فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی، اسرائیل را نه تنها در معرض خطر فروپاشی اجتماعی قرار می دهد، بلکه خطر جنگ داخلی در داخل سرزمین‌های اشغالی را افزایش می‌دهد. این برآورد مربوط به یک ارزیابی محرمانه از سازمان سیا است که اوایل ماه جاری منتشر شد.

اسرائیل دچار دو قطبی شدید است

بث اوپنهایم، پژوهشگر شورای روابط خارجی اروپا، در این رابطه گفت که رژیم صهیونیستی چنان دچار دو قطبی شده است که در صورت موفقیت یا عدم موفقیت نتانیاهو در تشکیل کابینه، احتمال واکنش شدید از سوی جبهه مقابل بسیار زیاد است.

در همین حال، خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری به سطحی رسیده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ در همین راستا هایدی لوین، عکاس روزنامه واشنگتن‌پست، توسط شهرک‌نشینان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. روز بعد، هیئتی از دیپلمات‌های اروپایی نیز در اراضی اشغالی مورد حمله مشابه قرار گرفتند و شهردار یک شهر کوچک فرانسه نیز با میله آهنی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

وحشت و خشم لیبرال ها از رفتار افراطی های صهیونیست

افکار عمومی لیبرال در تل‌آویو، حیفا و هرتسلیا، با وحشت و خشم به این وضعیت می‌نگرند. آن‌ها معتقدند که این رفتارها در حال آسیب زدن به اسرائیل است. این همان بستر وقوع تظاهرات عظیمی خواهد بود که مشابه آن پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳ در اعتراض به تلاش‌های نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی به راه افتاد.

تلگراف با اشاره به گسترش عجیب شهرک سازی در سرزمین های اشغالی نوشت که آیزنکوت، فرمانده نظامی پیشین، متعهد شده است که با آنچه «تروریسم یهودی» در کرانه باختری خواند، مقابله کند. با این حال، چندین حادثه در تابستان امسال رخ داده است که نشان می دهد پلیس قادر به ایستادگی در برابر شهرک‌نشینان خشن و اقدامات وحشیانه آنها علیه فلسطینی ها نخواهند بود. لذا به اعتقاد این روزنامه هرگونه تلاش هماهنگ در این راستا می‌تواند به‌ سرعت به خشونت داخلی در اسرائیل تبدیل شود.

استقبال افراطیون صهیونیست از رفتارهای وحشیانه بن گویر

هفته گذشته، منابع نظامی اعلام کردند که ارتش در حال تقویت نیروهای خود در کرانه باختری است تا در برابر افزایش خشونت شهرک‌نشینان و تأسیس سریع کانون‌های شهرک‌نشینی غیرقانونی بیشتر محافظت کند.

تلگراف می افزاید که در تل‌آویو، وقتی ایتمار بن‌گویر با تفاخر از تشدید شرایط برای اسرای فلسطینی سخن گفت، با استقبال گرمی روبه‌رو شد. خبرنگار تلگراف افزود که پیش از آنکه وزیر امنیت داخلی روی صحنه برود، سخنگوی او به خبرنگاران خارجی توضیح داد که وی تمایلی به صحبت با خبرنگاران ندارد و نظریات آنها برایش اهمیتی ندارد. او گفت: «اولویت او اسرائیلی‌های حاضر در آن سالن است.»

به نوشته تلگراف به طور کلی، تقریباً تمامی سرکردگان احزاب در جریان انتخابات، رسانه‌های خارجی را نادیده گرفتند، اما تحقیر آشکاری بن‌گویر و بزالل اسموتریچ بیش از دیگران بود.

احتمال مهاجرت سراسری از اسرائیل بعد از انتخابات

بر اساس این گزارش، این انتخابات برای صهیونیست‌های لیبرال، ترکیبی نگران‌کننده از امید و ترس است. نتایج نظرسنجی انجام‌ شده توسط شبکه «کان‌نیوز» در ماه اوت نشان داد که ۱۲ درصد از اسرائیلی‌ها گفته‌اند نتیجه انتخابات روی تصمیم آن‌ها برای مهاجرت تأثیر خواهد گذاشت.

با این حال، اوپنهایم از شورای روابط خارجی اروپا اشاره کرد که اسرائیل ممکن است پس از اکتبر ۲۰۲۶ چهره متفاوتی به خود بگیرد و «بسیاری در حال انتظارند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد، و بروز یک مهاجرت دسته‌جمعی بزرگ پس از آن اصلاً مایه تعجب نخواهد بود.»

تمامی این شرایط در حالی است که جریان راست افراطی نیز از شکاف گسترده داخلی رنج می‌برد؛ به‌طوری که مسأله خدمت نظامی حریدی‌ها یا عدم خدمت آن‌ها در ارتش اسرائیل، نارضایتی عمیقی را در میان افراطیون تلمودی ایجاد کرده است.