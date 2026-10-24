نحوه محاسبه قیمت طلا در زمان خرید و فروش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بررسی مکانیسم‌های قیمت‌گذاری در بازار طلا نشان می‌دهد که محاسبه ارزش این فلز گران‌بها در زمان خرید و فروش، به دلیل اعمال متغیرهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، اجرت ساخت و تفاوت عیار معاملاتی، با اختلاف‌های ساختاری مواجه است.

ارکان پایه قیمت‌گذاری طلا در بازار ایران؛ قبل از معامله چه اعدادی را بدانیم؟

ورود به بازار دادوستد طلا نیازمند شناخت دقیق شاخص‌های قیمت‌گذاری است. گزارش‌های نهادهای صنفی حاکی از آن است که آگاهی از متغیرهای پایه، مانع از بروز ابهام در معاملات می‌شود و شفافیت فاکتورهای صادرشده را تضمین می‌کند.

نحوه محاسبه قیمت طلا در زمان خرید؛ فاکتور طلافروشی چگونه جمع زده می‌شود؟

ساختار فاکتورهای رسمی در زمان خرید زیورآلات، به طور کامل تابع قوانین مصوب اتحادیه طلا و جواهر و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی است.

فرمول کلی خرید طلا و اجزای تشکیل‌دهنده آن

بر اساس دستورالعمل‌های جاری، رقم نهایی پرداختی خرید طلا از مجموع چند متغیر به دست می‌آید. در این محاسبات، ابتدا وزن قطعه در قیمت روز هر گرم طلای خام ضرب می‌شود. در ادامه، مبالغ مربوط به اجرت ساخت، سود قانونی طلافروش و مالیات بر ارزش افزوده به رقم پایه اضافه می‌گردد تا مبلغ نهایی پرداختی مشخص شود.

روش‌های تعیین اجرت ساخت (درصدی در برابر مبلغ ثابت گرمی)

هزینه‌های تولید زیورآلات تحت عنوان «اجرت ساخت» عموماً به دو شیوه محاسبه می‌شود. در روش نخست، اجرت به صورت درصدی از قیمت روز طلا تعیین می‌گردد که با نوسانات بازار جهانی و داخلی، دستخوش تغییر می‌شود. در روش دوم، کارگاه‌های تولیدی یک مبلغ ثابت تومانی را برای هر گرم در نظر می‌گیرند که وابستگی مستقیمی به نوسانات لحظه‌ای نرخ طلا ندارد.

سقف قانونی سود طلافروشان و اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده

طبق مصوبات رسمی، سقف سود مجاز برای واحدهای تک‌فروشی معادل ۷ درصد تعیین شده است. همچنین بر اساس قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده که از دی‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد، نرخ ۹ درصدی مالیات صرفاً به مجموع اجرت ساخت و سود طلافروش تعلق می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه مالیاتی از اصل قیمت طلا غیرقانونی است.

نحوه محاسبه قیمت طلا در زمان فروش؛ طلا را به چه نرخی از ما می‌خرند؟

روند قیمت‌گذاری در زمان عرضه زیورآلات توسط مردم به واحدهای صنفی، تفاوت‌های چشمگیری با زمان خرید دارد که در نظر گرفتن آن‌ها برای ارزیابی ارزش واقعی دارایی ضروری است.

فرمول تبدیل قیمت یا وزن طلا به مبنای عیار ۷۴۰

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، طلافروشان در زمان بازخرید، پایه محاسبات را بر عیار ۷۴۰ قرار می‌دهند. بر همین اساس، وزن کل قطعه در ضریب ۰.۹۸۶۷ ضرب می‌شود و یا رقم وزن در عدد ۷۴۰ ضرب و بر ۷۵۰ تقسیم می‌گردد تا ارزش خالص و قابل پرداخت محاسبه شود.

روش محاسبه طلای دست‌دوم از روی مظنه روز

فعالان بازار طلا برای سرعت بخشیدن به محاسبات در بازخرید طلای کارکرده، از یک فرمول تجربی رایج بهره می‌برند. در این شیوه، رقم مظنه روز مستقیماً بر عدد ۴.۳۹ تقسیم می‌شود تا قیمت پایه هر گرم طلای دست‌دوم جهت تسویه‌حساب با فروشنده به دست آید.

وضعیت کسر وزن نگین‌ها، سنگ‌ها و ملحقات قطعه

بررسی ضوابط معاملاتی تأیید می‌کند که در زمان بازخرید، وزن هرگونه ملحقات غیرطلا از جمله نگین‌های اتمی، سنگ‌های غیراصل، بخش‌های چرمی و بندهای تزئینی به طور کامل از وزن کل زیورآلات کسر می‌شود و هیچ‌گونه ارزش مالی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

مثال عددی کاربردی از محاسبه دریافتی فروشنده

در صورت فروش همان قطعه طلای ۱۰ گرمی فرضی، مشروط بر آنکه قطعه فاقد نگین باشد، وزن آن با اعمال ضریب تبدیل عیار، معادل ۹.۸۶ گرم طلای خالص محاسبه می‌گردد. این وزن خالص در قیمت روز طلای خام ضرب شده و مبلغ نهایی بدون تخصیص هرگونه سود، اجرت یا مالیات به فروشنده پرداخت می‌شود.

چرا قیمت خرید طلا با قیمت فروش آن اختلاف زیادی دارد؟

هزینه‌های غیرقابل بازگشت در معامله طلا (اجرت، سود و مالیات)

ساختار معاملات طلا به گونه‌ای است که مبالغ پرداختی بابت اجرت ساخت، سود فروشنده و مالیات بر ارزش افزوده، در ردیف هزینه‌های مصرفی قرار می‌گیرند. از این‌رو، در زمان بازگرداندن قطعه به بازار، این ارقام به طور کامل از ارزش فاکتور حذف شده و غیرقابل استرداد خواهند بود.

دلایل اعمال عیار ۷۴۰ و کسورات طلافروش (افت ذوب، لحیم و عیارسنجی)

واحدهای صنفی به منظور پوشش هزینه‌های ناشی از ذوب مجدد قطعات، حذف آلیاژهای لحیم‌کاری موجود در اتصالات و همچنین پرداخت کارمزدهای آزمایشگاه‌های ری‌گیری برای عیارسنجی مجدد، ضریب ۷۴۰ را اعمال می‌کنند. این اقدام با هدف جبران ریسک وجود ناخالصی‌ها در طلای کارکرده صورت می‌گیرد.

تفاوت افت قیمت در طلای تمیز ویترینی، متفرقه و طلای شکسته

در رویه‌های جاری بازار، زیورآلات سالم و دارای فاکتور معتبر ممکن است با کسر درصدی مشخص به عنوان طلای دست‌دوم ارزیابی شوند؛ در عین حال، قطعات شکسته و آسیب‌دیده صرفاً به عنوان طلای متفرقه و دقیقاً به ارزش طلای آب‌شده محاسبه می‌گردند که بیشترین میزان افت قیمت را به همراه دارد.

مقایسه افت قیمت در خرید و فروش انواع طلا؛ کدام گزینه برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد که انتخاب نوع کالای خریداری‌شده، تأثیر مستقیمی بر حفظ ارزش سرمایه در بلندمدت دارد.

طلای نو در برابر طلای دست‌دوم (کارکرده)

خرید زیورآلات نو به دلیل تخصیص بالاترین سطح اجرت و مالیات، بیشترین اختلاف قیمت را در زمان فروش تجربه می‌کند. در مقابل، دادوستد طلای دست‌دوم به دلیل حذف هزینه‌های اجرت ساخت، حاشیه ضرر بسیار کمتری در زمان فروش دارد.

طلای آب‌شده و شمش طلا؛ خرید و فروش با کمترین کارمزد

داده‌های بازار تصریح می‌کند که طلای آب‌شده با عیار ۱۷ (معادل خلوص ۷۰۵) و شمش‌های طلا استاندارد، به دلیل معافیت کامل از اجرت ساخت و مالیات، کمترین کارمزد معاملاتی را به خود اختصاص می‌دهند و حداقل فاصله را بین نرخ خرید و فروش ثبت می‌کنند.

تفاوت محاسبه زیورآلات طلای خالص با جواهرات سنگ‌دار

معاملات جواهرات دارای سنگ‌های قیمتی تابع قوانین متفاوتی است. سود مصوب فروش این اقلام عموماً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد متغیر است. با این حال، در زمان فروش مجدد، به دلیل کسر ارزش سنگ‌ها و هزینه‌های بازسازی قطعه، افت قیمت بسیار شدیدتری در مقایسه با مصنوعات طلای خالص رخ می‌دهد.

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