«مرگ‌ اندود» با همراهی خانواده شهیده سمیه سادات بکایی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، شامگاه اول آبان‌، پیش از آغاز نخستین اجرای نمایش «مرگ‌ اندود» در حوزه هنری انقلاب اسلامی، خانواده شهیده سمیه سادات بکایی، شهیدی که در مسیر زندگی خود روایتی ارزشمند از تعهد و تلاش به یادگار گذاشت، مورد قدردانی قرار گرفتند.

شهیده سمیه سادات بکایی متولد سال ۱۳۶۰ بود. وی بیش از ۲ دهه در سازمان بسیج و در کسوت پاسداری و فرماندهی حوزه مقاومت در غرب تهران فعالیت کرد. این شهید ظهر دهم اسفند ۱۴۰۴، در محل کار خود، به همراه ۱۳ نفر از معاونان و نیروهایش، هدف حمله موشکی قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهید بکایی بارها به‌عنوان فرمانده برتر معرفی شده بود، اما به‌ندرت از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خود سخن می‌گفت. وی در سال ۱۳۸۸، ۲ بار مورد سوءقصد قرار گرفت و چند تصادف مشکوک را نیز پشت سر گذاشت؛ با این‌حال، در برابر فشارها و محدودیت‌ها عقب‌نشینی نکرد.

در ادامه این مراسم، پیام محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، در پاسداشت مقام این شهیده قرائت شد.

سیدوحید میریونسی، کارگردان نمایش «مرگ‌ اندود»، در حاشیه اجرای این اثر درباره موضوع نمایش گفت: این اثر به وقایع تاریخی مرتبط با حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت ایشان می‌پردازد و محور اصلی آن، مواجهه انسان‌ها با اعمال و رفتارشان بر پل صراط است.

وی ادامه داد: در این نمایش، مخاطب با داستان‌ها و اتفاقاتی روبه‌رو می‌شود که شخصیت‌ها رقم زده‌اند و در نهایت، پیامد اعمال خود را می‌بینند. پل صراط برای بسیاری از ما مفهومی آشناست که بیشتر آن را شنیده‌ایم اما تلاش کردیم با بهره‌گیری از هنر و با تکیه بر نمایشنامه داود کریمی، این مفهوم را در قالب یک اثر نمایشی به تصویر بکشیم.

میریونسی با اشاره به روند تولید این اثر بیان کرد: فرایند تولید نمایش از مرحله پیش‌تولید آغاز شد و حدود ۳۶ نفر به‌صورت مستقیم درگیر این پروژه بودند.

وی با قدردانی از مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برای فراهم کردن زمینه اجرای این اثر، اظهار کرد: جا دارد از آقای امیرحسین شفیعی تشکر کنم که پس از سال‌ها، چنین فرصتی برای اجرای این اثر فراهم شد. گروه‌های فعال در حوزه آثار فاطمی با استقبال گسترده و نگاه مثبتی از این کار استقبال کردند و پس از بازبینی و خوانش متن، این فرصت برای ما فراهم شد تا نمایش را به مرحله اجرا برسانیم.