سوگل خلیق و ریحانه رضی در «گزارش لیر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور ارتباطات و رسانه گروه، نمایش «گزارش لیر» به تهیه‌کنندگی امیرسپهر تقی‌لو از ۷ آبان در سالن دِکور (The Core) باغ کتاب تهران روی صحنه می‌رود.

سوگل خلیق در نقش «ستاره» و و ریحانه رضی در نقش «دلقک» با «گزارش لیر» همراهی می‌کنند.

سوگل خلیق سابقه همکاری با کارگردانان شناخته شده تئاتر را در کارنامه دارد. وی در نمایش‌هایی چون «این روبان سیاه»، «قیاس‌الدین مع‌الفارق»، «قصه ظهر جمعه»، «پدر»، «آدمبچه» روی صحنه رفته است.

ریحانه رضی نیز با ایفای نقش در نمایش‌هایی چون «کارنامه بندار بیدخش»، «شرم و دغدغه»، «مانستر» و «هیدن» روی صحنه رفته است. این بازیگر سال ١۴٠٢ برای بازی در نمایش «هیدن» تندیس بهترین بازیگری زنِ چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و سپس تندیس ویژه هیئت داوران مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (جشن حافظ) را دریافت کرد.

پیش از این، حضور رضا بهبودی در نقش «اِدموند» و داریوش موفق در نقش «لیر شاه» در اجرای «گزارش لیر» اعلام شده بود.

این نمایش با نگاهی به «شاه لیر» اثر ویلیام شکسپیر، دومین همکاری بهزاد آقاجمالی و میلاد نیک‌آبادی پس از نمایش «درس بی‌پایان» است که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ روی صحنه رفت.

پیش‌فروش بلیت‌های نمایش از روز شنبه ۲ آبان ساعت ۱۲ ظهر آغاز شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.