آغار رسمی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در آیین رسمی آغاز طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان دشتی همزمان با سراسر کشور و در جمع مأموران سرشماری اظهار کرد: شهرستان دشتی از شهرستان‌های موفق در اجرای برنامه‌های سرشماری در ادوار مختلف است و انتظار می‌رود این طرح با دقت، نظم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت داده‌ها و اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از ابزارهای مهم تأمین اطلاعات مورد نیاز کشور است و دقت مأموران در اجرای این طرح، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی برای توسعه شهرستان دارد.

وی افزود: یکی از نیازهای اساسی جامعه و کشور، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات پایه و قابل اتکاست. اطلاعاتی که به‌عنوان پیش‌نیاز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ادامه داد: این طرح در دوره‌های تعیین‌شده، از جمله دوره‌های ده‌ساله، برای شناخت وضعیت جمعیت و مسکن و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان اجرا می‌شود.

مقاتلی، ثبتی‌مبنا بودن را از ویژگی‌های اصلی سرشماری امسال دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های ثبتی، زمینه اجرای دقیق‌تر و کارآمدتر این طرح را فراهم می‌کند و لازم است همه عوامل اجرایی در انجام مسئولیت‌های خود دقت کافی داشته باشند.

وی با اشاره به نقش مهم مأموران سرشماری گفت: مأموران در خط مقدم اجرای این طرح قرار دارند و کیفیت عملکرد آنان در دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل استفاده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود با حوصله، سعه صدر و مسئولیت‌پذیری، امور محوله را پیگیری کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای همراهی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی بین‌بخشی برای برگزاری مطلوب سرشماری ضروری است و همه دستگاه‌ها باید ظرفیت‌های موجود خود را برای تحقق اهداف این طرح در اختیار ستاد قرار دهند.