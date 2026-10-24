به گزارش خبرنگار مهر، رسول شکرینا ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید استان گلستان اظهار کرد: پوشش رسانه‌ای مناسب، تکمیل‌کننده تلاش‌هایی است که برای برگزاری این رویداد انجام شده و ضروری است رسانه‌های رسمی، صداوسیما، خبرگزاری‌ها و فعالان فضای مجازی در انعکاس برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

وی افزود: مجموعه‌ای از تولیدات رسانه‌ای شامل پوستر، عکس، موشن‌گرافیک، پویانمایی و دیگر محصولات مرتبط با کنگره تهیه شده که از طریق کانال‌های رسمی اجلاسیه در پلتفرم‌های مختلف در اختیار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد.

مسئول کمیته رسانه اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید گلستان با اشاره به پیش‌بینی جایگاه‌های ویژه برای خبرنگاران و عکاسان گفت: برای تسهیل فعالیت رسانه‌ها، علاوه بر امکانات در نظر گرفته‌شده برای صداوسیما، جایگاه‌هایی در دو سمت جایگاه اصلی و همچنین محوطه نمایشگاه بین‌المللی برای فعالیت خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان اختصاص یافته است.

شکرینا با تأکید بر اهمیت پوشش همه بخش‌های این رویداد اظهار کرد: توجه رسانه‌ها نباید تنها به برنامه اصلی اجلاسیه محدود شود، بلکه نمایشگاه‌های جانبی، غرفه‌ها، آثار تولیدشده و فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز ظرفیت بالایی برای تولید گزارش و محتوای رسانه‌ای دارند.

وی ادامه داد: آثار متعددی درباره شهدا تولید شده که بخشی از آن‌ها از طریق شبکه‌های ملی و استانی صداوسیما پخش شده است و در جریان این اجلاسیه نیز از ۱۰۰ اثر تولیدشده درباره شهدا رونمایی خواهد شد.

مسئول کمیته رسانه اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید گلستان با اشاره به حضور مهمانان ملی در برنامه‌های پایانی کنگره گفت: با توجه به اهمیت این رویداد و حضور چهره‌های ملی، انتظار می‌رود خبرنگاران با برنامه‌ریزی مناسب، ابعاد مختلف اجلاسیه را پوشش دهند و روایت جامعی از فعالیت‌ها و دستاوردهای آن ارائه کنند.

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در انعکاس گسترده رویداد افزود: فعالان این حوزه می‌توانند با استفاده از هشتگ‌های تعیین‌شده و انتشار هدفمند محتوا، به افزایش دامنه انتشار اخبار و تولیدات کنگره کمک کنند. همچنین آثار برتر و تلاش‌های شاخص خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شکرینا با اشاره به نصب ۱۱۵ تابلوی مرتبط با کنگره در نقاط مختلف شهر اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده تنها به برگزاری اجلاسیه محدود نیست و فعالیت‌های میدانی و فرهنگی گسترده‌ای نیز در سطح استان شکل گرفته که هر یک می‌تواند موضوعی برای تولید گزارش و محتوای رسانه‌ای باشد.

وی با بیان اینکه آثار و دستاوردهای کنگره باید پس از پایان مراسم نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: رسانه‌ها می‌توانند با تولید گزارش‌های تصویری، روایت‌های مردمی و محتوای خلاقانه، ابعاد مختلف این رویداد و آثار فرهنگی و اجتماعی آن را به مخاطبان معرفی کنند.

مسئول کمیته رسانه اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید گلستان با تأکید بر توانمندی خبرنگاران بومی خاطرنشان کرد: بر استفاده از ظرفیت نیروهای رسانه‌ای استان برای پوشش این رویداد تأکید شده است و خبرنگاران گلستانی می‌توانند با تکیه بر شناخت خود از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های استان، پوششی گسترده و اثرگذار از برنامه‌های اجلاسیه ارائه دهند.